Churchill est le principal port canadien dans l’Arctique. La ville du nord du Manitoba fait ses choux gras de la possibilité d’une augmentation du trafic maritime dans le Passage du Nord-Ouest. Les débats durant la campagne reflètent cette préoccupation.

La Presse

Lors d’une récente conférence de presse de la candidate libérale Judy Klassen, qui veut ravir son siège à la néo-démocrate Niki Ashton, Mme Klassen a mis l'accent sur les investissements libéraux dans le port de Churchill et le chemin de fer qui s’y rend depuis Winnipeg, selon le quotidien local, le Thompson Citizen. Un chargement de céréales chargé sur un navire la semaine dernière était le premier depuis quatre ans, à cause de l’état du chemin de fer.

Elle était accompagnée de deux chefs cris pour contrer les accusation de Mme Ashton à propos du peu d’attention que les libéraux ont porté au logement et à la qualité de l’eau dans les réserves. Plus de 75 % de la population de la circonscription de Churchill – Keewatinook Aski est autochtone, avec des enjeux très différents de ceux de Churchill. Un débat cette semaine à Churchill entre les deux candidates a porté uniquement sur les questions autochtones, selon le Thompson Citizen.

Le comté est orange depuis 40 ans, à l’exception de deux mandats libéraux. Feu Elijah Harper, connu pour son opposition à l’accord du lac Meech, a notamment été député de Churchill. M. Harper était cri, tout comme l’actrice Tina Keeper, députée libérale de 2006 à 2008. Le NPD n’a jamais eu de député autochtone pour ce comté.

Mme Klassen était députée provinciale de Churchill jusqu’à ce printemps. Sa candidature a fait perdre aux libéraux provinciaux le statut de parti officiel. Il n’y a plus que trois libéraux au Parlement du Manitoba.

Mme Ashton a gagné par 3 % contre le candidat libéral en 2015, mais par plus de 20 % auparavant, y compris en 2008 quand elle a défait Mme Keeper. Elle est politologue spécialiste des droits de l’homme et fait présentement son doctorat en relations internationales à l’Université du Manitoba.