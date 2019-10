C’est ce soir qu’aura lieu l’ultime débat des chefs de la campagne électorale. Le Face-à-Face de TVA la semaine dernière avait ébranlé Andrew Scheer, mais le chef conservateur a contre-attaqué lundi dans l’unique affrontement en anglais avec tous les leaders des principaux partis. Autrement, personne n’a encore porté de coup suffisamment puissant pour faire bouger l’aiguille des sondages.

La Presse

La joute oratoire de ce soir sera disputée en français au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau. Cinq thèmes y seront abordés :

- Économie et finances

- Environnement et énergie

- Identité, éthique et gouvernance

- Politique étrangère et immigration

- Services aux citoyens

Chacun des cinq segments sera constitué d’une question du public, de deux courts débats ouverts entre trois des six chefs et d’une rafale de questions par un journaliste. C’est Patrice Roy, chef d’antenne à Radio-Canada, qui animera la soirée. Les journalistes Hélène Buzzetti, du Devoir, Patricia Cloutier, du Soleil, François Cardinal, de La Presse, et Alec Castonguay, de L’actualité, seront également de la partie pour interpeller les chefs.

Il s’agira d’un deuxième grand débat pour Elizabeth May, cheffe du Parti vert, et pour son homologue Maxime Bernier, du Parti populaire. Tous les deux ont fait leur entrée en scène lundi soir lors du débat en anglais. Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh et Yves-François Blanchet s’étaient préalablement affrontés au Face-à-Face de la semaine dernière.

De l’opinion générale, aucun gagnant évident n’a été déterminé à la suite du débat de lundi. La plupart des analyses avaient toutefois vu Maxime Bernier comme le chef qui en avait le plus arraché.

La suite des hostilités ce soir, dès 20 h.

