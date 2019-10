Le chef conservateur Andrew Scheer a tiré à boulets rouges sur son adversaire libéral Justin Trudeau dès sa première prise de parole : dans une charge à fond de train, il l’a taxé de « phony » et d’« imposteur », qui ne mérite pas de « gouverner ce pays ».

Mélanie Marquis

La Presse

Fanny Lévesque

La Presse

S’il avait commencé le Face-à-Face de TVA sur la défensive, mercredi passé, il a amorcé celui en anglais avec une vigoureuse tirade à l’intention du premier ministre sortant, en réponse à la question d’un électeur sur la polarisation sur la scène internationale.

« Je me tiendrai toujours debout pour le Canada et les intérêts des Canadiens, défendre le libre-échange et nos intérêts partout dans le monde. Mais Justin Trudeau, lui, ne fait que prétendre se tenir debout pour les Canadiens », a balancé M. Scheer sur le plateau du débat au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau.

« Il n’arrive même pas à se souvenir combien de fois il a porté le blackface, parce que le fait est qu’il porte toujours un masque. Il met un masque de réconciliation et ensuite congédie la première femme autochtone procureure générale. Il met un masque de féministe, puis chasse deux députées qui ne voulaient pas de la corruption », a-t-il dit.

« M. Trudeau, vous êtes un “phony”, vous êtes un imposteur, et vous ne méritez pas de gouverner ce pays », a conclu Andrew Scheer dans sa toute première intervention de cette joute oratoire en anglais. Il a ainsi résumé en l’espace de quelques secondes une série de reproches qu’il formule depuis des mois à l’intention de Justin Trudeau.

À ses côtés, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, a accusé l’ensemble de ses adversaires d’être des « globalistes ». Sa formation, a-t-il lancé, est la seule qui « mettra le Canada en premier » plutôt que de miser sur la conquête d’un siège au Conseil de sécurité de l’ONU.

Lorsqu’est venu son tour de parole, Justin Trudeau a profité de sa réponse à M. Bernier pour décocher une flèche à son principal rival, Andrew Scheer, affirmant que le chef du Parti populaire du Canada avait au moins le mérite de dire tout haut ce que M. Scheer dit en privé.