Au lendemain du débat des chefs, Justin Trudeau a fait une courte apparition jeudi matin dans un café à Montréal, où il a rencontré des partisans.

Mayssa Ferah

La Presse

En mêlée de presse, M. Trudeau est revenu sur plusieurs enjeux évoqués au débat des chefs en français diffusé mercredi.

Questionné sur l’avortement, qui est décriminalisé et non officiellement légalisé, le chef libéral a dit qu’il allait toujours s’assurer que les droits des femmes soient défendus. « On comprend que l’accès peut être inégal, particulièrement dans les provinces où les gouvernements sont plus conservateurs », a-t-il ajouté.

Il a par contre promis d’alléger les critères concernant l’aide médicale à mourir.

PHOTO PATRICK SANFACON / LA PRESSE Justin Trudeau s'est adressé à ses partisans au Café Olimpico, à Montréal, jeudi matin.

Il a critiqué le peu d’initiative de son adversaire conservateur au sujet de la lutte aux changements climatiques. « Andrew Scheer n’est pas là pour ça », a-t-il dit. M. Trudeau a également ajouté que le Bloc québécois n’était pas en mesure d’offrir un plan pancanadien pour l’environnement. Le chef libéral a également accusé les conservateurs d’avantager les plus riches avec leur plan de diminuer les taxes.

Il a été interrogé sur la décision du Tribunal des droits de la personne qui condamne Ottawa à indemniser les enfants autochtones. Il n’a pas voulu dire s’il allait porter cette décision en appel. La limite pour le faire est lundi.

Le chef libéral sera présent toute la journée dans la métropole québécoise et prendra part à l’enregistrement de l’émission Tout le monde en parle, diffusée dimanche soir.