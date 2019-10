La chef du Parti vert, Elizabeth May.

Retour en politique partisane : May critique Scheer

(Toronto) La chef du Parti vert, Elizabeth May, estime qu’Andrew Scheer a porté gravement atteinte au respect de la charge de président de la Chambre des communes en réintégrant la politique partisane.

La Presse canadienne

Le chef conservateur est devenu le plus jeune président de l’histoire des Communes en 2011, à 32 ans, et il a occupé ce rôle jusqu’en 2015.

Mme May a affirmé mardi que M. Scheer avait utilisé ce poste comme tremplin pour faire avancer sa carrière politique et a suggéré qu’il avait planifié sa candidature à la direction du Parti conservateur à partir de sa résidence de fonction.

M. Scheer n’a lancé sa campagne à la direction qu’en septembre 2016.

Mme May a estimé que M. Scheer avait eu tort de revenir en politique partisane, affirmant que cela faisait du tort à l’institution.

Elle s’est également exprimée sur les questions concernant les compétences de M. Scheer dans le secteur des assurances, affirmant que son curriculum vitae avant la politique est si maigre qu’il ne vaut pas la peine de l’examiner.