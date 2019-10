Trudeau, Scheer et May à Toronto mardi

(Ottawa) L’histoire d’amour entre Jagmeet Singh et la Colombie-Britannique se poursuit mardi, alors que le chef néo-démocrate y fera campagne pour une huitième journée consécutive.

La Presse canadienne

Le chef du NPD doit notamment déjeuner avec des familles afin de promouvoir son plan annoncé la veille d’investir 10 milliards pour des places en garderie.

Les chefs des autres partis principaux vont quant à eux concentrer leurs efforts en Ontario.

Le chef libéral Justin Trudeau et le chef conservateur Andrew Scheer feront des annonces matinales dans la région métropolitaine de Toronto.

Justin Trudeau sera à Richmond Hill où il abordera le contrôle des armes à feu pour une deuxième journée de suite. Il rencontrera des maires de municipalités situées en banlieue de Toronto.

Andrew Scheer, lui, fera une annonce dans le parc des expositions de Toronto.

La cheffe du Parti vert Elizabeth May présentera ses engagements en matière d’enseignement postsecondaire. Mme May sera à l’Université Ryerson pour faire son annonce, avant de se rendre à Montréal pour un rassemblement en soirée.

Le chef du Parti populaire du Canada Maxime Bernier planifie plusieurs apparitions avec des candidats du sud-ouest de l’Ontario.