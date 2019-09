(Sackville) Le Parti vert propose de réimaginer Postes Canada, en utilisant son infrastructure pour servir les communautés de différentes manières et réduire les émissions de gaz à effets de serre.

La Presse canadienne

La chef du parti, Elizabeth May, a présenté, mardi, les promesses de sa plateforme qui aideraient les communautés rurales et isolées.

Elles incluent l’élaboration d’une stratégie de transport nationale, avec un objectif zéro carbone pour le transport terrestre public au Canada d’ici 2040.

Mme May a ajouté que les verts moderniseraient le parc de véhicules de Postes Canada pour le faire passer aux véhicules électriques.

Les verts veulent également donner aux travailleurs de la poste le mandat d’aller s’assurer du bien-être des personnes ayant des problèmes de mobilité ou vivant seules, en particulier lors de fortes chaleurs et de tempêtes.

Selon Mme May, un gouvernement vert aiderait Postes Canada à mettre en place des services bancaires, à fournir un accès public à internet haut débit dans les bureaux de poste et à installer des bornes de recharge pour véhicules électriques sur ses terrains de stationnement.