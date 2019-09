Justin Trudeau « ne devrait pas faire d’excuses », ni même répondre aux questions, dit la Ligue des Noirs du Québec dans un communiqué qui vient de sortir.

Louise Leduc

La Presse

Ceux qui critiquent les photos de Justin Trudeau où on le voit avec un « brownface » « nagent dans un bassin d’hypocrisie, car ils n’ont rien fait pour promouvoir l’intérêt de la communauté noire et culturelle », peut-on lire dans le communiqué où on cite le président Dan Philip.

L'organisme croit que le chef libéral n’avait pas à présenter d’excuses et que son parcours « démontre sa sensibilité pour les peines de toutes les communautés ».

« Pour nous, ce débat est une tempête dans un verre d’eau. »