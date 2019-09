Le Nouveau Parti démocratique (NPD) s'engage à traiter le Québec comme une véritable nation au sein du Canada s'il remporte la victoire aux élections du 21 octobre, en lui offrant des pouvoirs accrus en matière d'évaluation environnementale, de commerce international et de culture, entre autres choses.

À titre d'exemple, un gouvernement néo-démocrate donnerait au Québec le dernier mot pour évaluer l'impact environnemental des projets d'infrastructure majeurs, par exemple la construction d'un oléoduc pour le transport d'hydrocarbures sur son territoire.

En outre, il consulterait formellement le Québec avant de signer toute entente de commerce international pour s'assurer que la province y trouve son compte. Et il ferait en sorte de soumettre à la loi 101 les entreprises relevant de la compétence fédérale installées au Québec, comme les banques et le secteur des télécommunications, entre autres.

Tels sont quelques-uns des engagements que prendra aujourd'hui le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui sera de passage à Sherbrooke afin de dévoiler, en compagnie des candidats néo-démocrates qui briguent les suffrages dans la province, une plateforme spécifique pour le Québec.

« Plan ambitieux »





La Presse a obtenu un exemplaire de ce document, dont la rédaction a été peaufinée par le chef adjoint du NPD et lieutenant politique de M. Singh au Québec, Alexandre Boulerice, député sortant de Rosemont-La Petite-Patrie.

« C'est un plan ambitieux. Nous reconnaissons que le Québec est une nation. Et nous avons la ferme intention de mettre de la viande autour de l'os pour ce qui est de cette reconnaissance », a- t-on indiqué hier dans les rangs néo-démocrates.

Après avoir encaissé une série de revers lors d'élections partielles au Québec, notamment la perte de la circonscription d'Outremont au profit du Parti libéral, Jagmeet Singh s'était engagé à élaborer un programme électoral taillé sur mesure pour le Québec durant les élections générales.

Ce n'est pas un hasard si M. Singh a choisi de dévoiler l'ensemble de sa plateforme québécoise à Sherbrooke. Car c'est dans cette même ville de l'Estrie que le NPD avait adopté une déclaration qui faisait du fédéralisme asymétrique la politique officielle du parti sur les questions qui touchent le Québec.

« Le NPD veut un avenir où le caractère national du Québec n'est pas seulement reconnu avec de belles paroles et de grands discours, mais avec des décisions concrètes et une gouvernance qui exerce un fédéralisme asymétrique, coopératif et respectueux. »



– Extrait de la plateforme québécoise du NPD, intitulée Ensemble pour le Québec

Parmi les autres engagements que prendront les troupes de M. Singh, notons qu'un gouvernement du NPD compte :

- nommer des juges de la Cour suprême du Canada venant du Québec à partir de candidatures présélectionnées par le gouvernement du Québec ;

- s'assurer que tous les juges nommés au plus haut tribunal du pays soient bilingues dès leur nomination ;

- accroître le financement des organismes qui travaillent au rayonnement et à la protection de la langue française au Québec et ailleurs ;

- augmenter de 73 millions de dollars le transfert en immigration au gouvernement du Québec afin de l'aider à financer les coûts des programmes de langue française et d'intégration des nouveaux arrivants. Le transfert annuel passerait donc de 490 millions à 563 millions ;

- donner au Québec sa pleine autonomie culturelle, laquelle prendrait la forme d'un transfert de pouvoirs et d'un transfert de la part fédérale historique du financement en matière de culture ;

- exiger que les géants du web paient leur juste part d'impôts. Les Facebook, Google et Netflix de ce monde seraient aussi soumis aux mêmes règles fiscales que n'importe quelle entreprise canadienne.

« Au lieu de favoriser son rayonnement, les gouvernements libéraux et conservateurs successifs ont préféré mettre à mal la culture québécoise. Ils n'ont pas eu le courage de mettre en place les remparts nécessaires pour protéger et promouvoir la langue française au Québec. Ceci a atteint un sommet avec Justin Trudeau qui, en un seul mandat, a menacé la culture du Québec avec plusieurs décisions et un manque de leadership », peut-on lire dans la plateforme du NPD.

M. Singh dévoilera ce programme alors que les appuis du NPD sont en baisse au Québec au point que sa formation est actuellement à égalité avec le Parti vert dans les sondages. Les stratèges du NPD disent espérer que le bon début de campagne de M. Singh ainsi que sa bonne performance au débat des chefs de jeudi soir, organisé par Maclean's et Citytv, permettront de renverser la vapeur.