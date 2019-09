(Ottawa) Le chef conservateur Andrew Scheer a formellement lancé sa campagne électorale mercredi à Ottawa, en y allant de nouvelles attaques contre le chef libéral Justin Trudeau pour sa gestion de l’affaire SNC-Lavalin.

La Presse canadienne

M. Scheer s’est porté à l’offensive dans la foulée d’un article du Globe and Mail selon lequel l’enquête de policiers de la Gendarmerie royale du Canada qui examinaient une possible entrave à la justice dans la gestion des accusations contre SNC-Lavalin a été freinée par le refus du gouvernement fédéral de libérer tous les témoins de leur devoir de confidentialité.

M. Scheer a de nouveau accusé M. Trudeau d’avoir menti à la population et lui a demandé d’abolir cette confidentialité.

Tout en répétant le slogan électoral qui présente les conservateurs comme étant le parti qui en donnera « plus » aux Canadiens, M. Scheer n’a pas caché que les attaques envers la crédibilité de M. Trudeau concernant sa gestion de l’affaire SNC-Lavalin seront au cœur de sa campagne.

M. Scheer est attendu à Trois-Rivières en milieu de journée, puis à Toronto en soirée.

Les plus récents sondages placent les conservateurs et les libéraux au coude à coude. Le NPD et le Parti vert se disputent la troisième place.