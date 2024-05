L’actualité bouge vite. Retour sur des nouvelles qui ont attiré l’attention cette semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

Gros plan sur les collations à l’école

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Seulement 6,7 % des collations achetées par les écoles primaires du CSSDM étaient des fruits et des légumes, en 2022-2023.

« J’ai pleuré de joie en lisant ce rapport ! », a dit le Montréalais Daniel Vézina à la journaliste Marie-Claude Malboeuf. Le père de famille, préoccupé par les collations gratuites inadéquates dans les écoles primaires du centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), a de quoi se réjouir. Une enquête de la protectrice régionale de l’élève de la région du Centre de l’Île a confirmé les découvertes qu’il a faites en utilisant la Loi sur l’accès à l’information. Seulement 6,7 % des collations achetées par les écoles primaires du CSSDM étaient des fruits et des légumes, en 2022-2023. Et 80 % étaient ultratransformées – soit riches en calories, en sucres ajoutés, en gras saturés, en sel ou en additifs. Les experts consultés par La Presse, qui considèrent ce constat comme « scandaleux », espèrent que l’enquête motivera tous les centres de services scolaires à offrir des collations plus saines.

Devenir un homme

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Dans le cadre d’un grand dossier sur la masculinité, Alexandre Vigneault et Léa Carrier ont multiplié les angles de réflexion.

Être un homme, qu’est-ce que ça signifie aujourd’hui ? Dans le cadre d’un grand dossier sur la masculinité, Alexandre Vigneault et Léa Carrier ont multiplié les angles de réflexion. Des jeunes ont témoigné et des experts se sont prononcés. Un constat s’impose : malgré une plus grande diversité de modèles, les stéréotypes traditionnels perdurent. Et le sentier qui mène à la masculinité demeure étroit. Que vous souhaitiez plonger dans une discussion sentie entre trois gars, en apprendre plus sur l’influence de la culture québécoise sur les jeunes hommes ou lire le récit d’un adolescent qui s’est affranchi des discours masculinistes, vous trouverez de quoi vous intéresser parmi tous nos textes publiés dimanche dernier. Et si vous avez encore de l’appétit : nos journalistes proposent une sélection d’œuvres récentes pour aller plus loin.

Il y aura de l’humour à l’été à Montréal

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Spectacle dans le cadre du festival Juste pour rire, à l’été 2023

Avant même que ne soit scellé l’avenir du Groupe Juste pour rire (JPR), qui s’est mis à l’abri de ses créanciers en mars, ComediHa !, qui convoite le géant de l’humour, a devancé ses rivaux en finalisant l’organisation d’un festival humoristique estival à Montréal, ont appris Jean Siag et Hugo Joncas mercredi. L’entreprise québécoise prévoit une vingtaine de spectacles à la Place des Arts ainsi que des évènements extérieurs gratuits à la place des Festivals, du 18 au 28 juillet. Le financement de ce projet, évalué à près de 11 millions de dollars, est en cours de négociation avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi qu’avec d’autres partenaires institutionnels. Cette annonce intervient à la veille de la date limite pour les offres finales d’acquisition de JPR, témoignant de la détermination de ComediHa ! face aux circonstances. Tout indique que le gagnant du processus de vente de l’entreprise devrait être nommé par le contrôleur de la firme PwC la semaine prochaine.

Vol de voiture : une belle histoire

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Le VUS Toyota 4Runner 2023 retrouvé vendredi dernier à Montréal

Il est bien rare qu’un propriétaire retrouve son véhicule volé. En général, le temps de prévenir la police, les voleurs l’ont déjà fait disparaître dans un conteneur, direction l’étranger. Cette semaine, la restauratrice de Kamouraska Perle Morency, en visite à Montréal, a eu plus de chance. Son flamboyant Toyota 4Runner, avec ses appliques rouge, orange et jaune, a été trouvé dans l’est de la ville dans un temps record. Or, la police n’y est pour rien. L’heureux dénouement est plutôt attribuable à une publication Facebook qui a beaucoup circulé dans le monde de la restauration, raconte Nicolas Bérubé. Et aux appliques qui rendaient le véhicule reconnaissable entre tous !

L’école sans les téléphones

PHOTO TONY LUONG, THE WASHINGTON POST L’enseignante Anwesha Baidya (à gauche) peinait à convaincre ses élèves d’enlever leurs écouteurs en classe. L’élève Collin Clapp (à droite) et son téléphone portable.

Pressé par le Parti québécois, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville songe à interdire les téléphones cellulaires partout dans les écoles, et pas seulement en classe. « Est-ce qu’il faut aller plus loin ? On y réfléchit, on vous reviendra là-dessus », a-t-il déclaré cette semaine. Une école du Connecticut a déjà tenté l’expérience, qui a produit des résultats aussi profonds qu’inattendus, rapporte le Washington Post. Au départ, élèves et parents se sont montrés très critiques face à l’interdiction des téléphones. Or, depuis, l’école constate que les élèves sont plus attentifs en classe. Et que les conflits attisés par les réseaux sociaux ont disparu. « Les gens pensaient : “Oh, mon Dieu, je vais rater tellement de choses”, a déclaré Nicole, une élève. On ne rate rien du tout. Rien d’important ne se passe en dehors de l’école. » Voilà qui donne des idées…

