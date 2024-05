Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Une entente à l’UQAM

Manifestants propalestiniens à l'UQAM jeudi

C’est la preuve qu’entre gens de bonne foi, on peut s’entendre. Les manifestants propalestiniens qui occupaient une partie des terrains de l’UQAM ont accepté de plier bagage, jeudi. En échange, la direction de l’université a adopté une résolution dénonçant l’atteinte aux droits fondamentaux et les pertes de vies civiles en Palestine et en Israël. Elle s’assurera aussi de ne détenir aucun actif dans des fonds qui profitent de l’armement. Cela servira-t-il d’exemple à McGill, où la direction s’entête à essayer de faire démanteler le campement par des voies juridiques ? On l’espère.

Philippe Mercure, La Presse

L’Arctique dans nos oreilles

Vue sur la baie de Disko, au Groenland

La nature est très souvent loin, bien loin de nos préoccupations quotidiennes. Mais elle peut désormais l’être un peu moins grâce au projet Disko Live (qui n’a rien à voir avec un genre musical bien connu). Des scientifiques diffusent en direct, sur un site web, ce qu’on entend sous l’eau dans la baie de Disko, au Groenland. Ce projet, dont faisait état récemment Le Courrier international, vise à offrir « un nouveau moyen pour les personnes du monde entier de se connecter à l’environnement marin lointain de l’Arctique ». Et ça marche. En prime, on peut entendre les sons de divers mammifères marins (dont le narval) qui vont et viennent au fil des mois dans cette baie. Une initiative franchement sympathique.

Alexandre Sirois, La Presse

Du soccer féminin professionnel à Montréal

Isabèle Chevalier (copropriétaire de l'équipe), Diana Matheson (PDG de Project 8) et Jean-François Crevier (copropriétaire de l'équipe)

Après le succès du hockey féminin, Montréal accueillera une équipe professionnelle de soccer féminin au printemps 2025, dans la nouvelle ligue canadienne. La Super Ligue du Nord aura six équipes, qui disputeront chacune 25 matchs. Les gens d’affaires Isabèle Chevalier et Jean-François Crevier ont acheté une équipe pour Montréal au coût d’un million de dollars. La Super Ligue du Nord veut donner l’occasion aux meilleures Canadiennes de jouer dans leur pays, au lieu de s’exiler en Europe. Prédiction : cette nouvelle équipe montréalaise connaîtra du succès sur le terrain comme aux guichets !

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

L’écusson Thin Blue Line interdit

Le SPVM interdira le port de l'écusson Thin Blue Line par ses policiers.

L’écusson Thin Blue Line que portent certains policiers de Montréal sera bientôt interdit. La décision s’imposait. À partir du moment où un symbole est repris par des groupes d’extrême droite, il est hautement problématique que des policiers l’affichent. Mais au-delà de la décision prise par le chef de police, c’est la manière qui impressionne. Plutôt que de bêtement interdire, Fady Dagher a consulté tant ses employés que des groupes minoritaires. Il a ensuite retenu la suggestion d’un policier de créer un nouvel écusson qui rappelle les policiers tombés en service, mais sans la charge négative du Thin Blue Line. Un bel exemple de leadership.

Philippe Mercure, La Presse

