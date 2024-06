PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS

Dans la perspective de l’élection présidentielle américaine de novembre prochain, le grand mérite du verdict rendu par un jury new-yorkais dans l’affaire Stormy Daniels, c’est qu’il rappelle aux Américains à quel point Donald Trump est toxique.

Ça peut sembler une évidence, mais ça ne l’est pas.

Ou, pour être plus précis, je devrais dire que ça ne l’est plus.

Parce que la mémoire est une faculté qui oublie.

Ça se vérifie peut-être en politique plus que partout ailleurs.

Plus le temps passe, plus s’estompent les souvenirs des errements, des mauvaises décisions, des inepties et parfois même des atrocités de la plupart des élus.

Essayez par exemple de vous rappeler pourquoi le premier ministre conservateur Stephen Harper était si impopulaire à la fin de son mandat.

Qui se souvient dans le détail pourquoi on affirmait dans nos pages en 2015 qu’il avait été pendant dix ans à la tête d’un gouvernement « destructeur carburant à la mesquinerie et à l’étroitesse d’esprit » ?

Le même phénomène se produit aux États-Unis.

La popularité des présidents se remet généralement à grimper lorsqu’ils ont quitté la Maison-Blanche, peu importe leur bilan.

Un exemple frappant : j’ai couvert de Washington le naufrage politique de George W. Bush au milieu des années 2000 et je suis tombé en bas de ma chaise quelques années après son départ en voyant que sa cote de popularité avait grimpé (alors que son legs était pourtant lamentable, surtout en raison de la guerre en Irak).

Donald Trump semble bénéficier de cette tendance lourde.

Le New York Times a publié récemment les résultats d’un sondage effectué le mois dernier dans le but de savoir ce dont les gens se souvenaient le plus des quatre années de sa présidence1.

Étonnamment, « deux des plus grands évènements de l’actualité américaine depuis des décennies, la pandémie de COVID-19 et la prise d’assaut du Capitole du 6-Janvier, sont rarement les premiers à traverser l’esprit des gens quand ils se remémorent l’administration Trump », y lit-on.

Les gens ont cité beaucoup plus souvent son comportement, mais aussi l’économie et l’immigration.

Pourquoi ?

« En raison du biais de récence – une tendance à se concentrer sur les évènements récents plutôt que sur les évènements passés –, les gens ressentent généralement leurs problèmes actuels de manière plus aiguë. En outre, ils ont tendance à se souvenir plus chaleureusement des expériences passées, ce qui peut entraîner un sentiment de nostalgie », expliquent les journalistes du New York Times.

Blueprint, une organisation qui travaille à la réélection de Joe Biden, a pour sa part découvert en sondant les jeunes de moins de 30 ans qu’ils sont nombreux à avoir oublié (ou à n’avoir jamais entendu) certaines des remarques les plus controversées de Donald Trump.

À son avis, il s’agit d’exemples de « Trumpnésie ».

C’est un des facteurs à considérer lorsqu’on tente de comprendre pourquoi l’ancien président américain demeure si populaire auprès de millions d’électeurs américains.

Le verdict du jury new-yorkais vient de confirmer que Donald Trump est un escroc, du moins dans le cadre de l’affaire Stormy Daniels.

Constater que l’ancien président est désormais un criminel condamné devrait à mon sens contribuer à raviver certains mauvais souvenirs chez une partie des Américains.

Cette condamnation va de nouveau faire la manchette cet été, quand la sentence sera prononcée. La date prévue est le 11 juillet, soit quelques jours avant la convention républicaine – la grand-messe du parti de Donald Trump, pendant laquelle sa candidature à la présidence va être officialisée.

Des sondages ont déjà démontré qu’un pourcentage faible mais non négligeable des électeurs républicains lâcheraient Donald Trump s’il était reconnu coupable à l’issue d’un procès au criminel (4 %, selon une étude ABC News/Ipsos effectuée en avril).

Malgré tout, à peu près tout le monde s’entend pour dire que les conséquences de cet évènement historique sur l’élection de novembre sont loin d’être claires.

J’aimerais pouvoir contredire cet élan de sagesse populaire, mais je ne peux pas. C’est beaucoup trop hasardeux.

D’abord parce qu’il reste cinq mois avant le scrutin de novembre. Une éternité en politique. Tout peut arriver.

Imaginez par exemple si, lors du débat présidentiel de septembre, Joe Biden livrait une performance pitoyable, ayant parfois l’air confus. Disons-le, tout à coup, la condamnation de Donald Trump n’aurait ni la même portée ni le même poids le jour du scrutin.

La polarisation de la société américaine nous empêche aussi de prédire avec certitude l’impact de la condamnation.

Donald Trump et ses alliés semblent persuadés que le verdict va leur permettre de mobiliser encore plus facilement ses partisans les plus fidèles pour les convaincre d’aller voter en masse en novembre. Une somme record de près de 35 millions US a d’ailleurs été récoltée en quelques heures après le verdict.

Ont-ils raison ? Le nombre d’électeurs potentiels de Trump stimulés par la condamnation sera-t-il très élevé dans les États clés (là où ça compte) ? Plus encore que le nombre de trumpistes potentiels qui vont tourner le dos au candidat parce qu’ils ne voudront pas voter pour un criminel ?

Il faudrait être devin pour le savoir. Hélas, je ne le suis pas. Les alliés de Trump non plus, d’ailleurs ! Jusqu’à preuve du contraire, leurs pronostics sont des vœux pieux. Du « spin ».

Ce qu’on peut prédire sans crainte de se tromper, en revanche, c’est que la confiance à l’égard du système de justice va se détériorer encore un peu plus au cours des prochains mois en raison des attaques – consternantes – de Donald Trump et des républicains.

Il reste à espérer que cette troublante offensive va aussi rafraîchir la mémoire aux électeurs qui auraient oublié à quel point le passage de Donald Trump à la Maison-Blanche a été une douloureuse épreuve pour la démocratie américaine.

