L’actualité bouge vite. Retour sur des nouvelles qui ont attiré l’attention cette semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

Comment gérer l’argent en couple sans se disputer ?

ILLUSTRATION LA PRESSE

L’argent semble encore plus tabou que le sexe en 2024. Comment demander à l’autre de se mettre à nu – financièrement parlant – sans le choquer ? La journaliste Isabelle Dubé a présenté sept trucs pour parler d’argent dans l’harmonie. La communication est certainement la clé de la bonne entente, tout en se ménageant chacun de son côté un peu d’espace de liberté. De quoi jaser autour de la table pour plusieurs repas.

À l’assaut d’un réseau de voleurs de Honda CR-V

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La Presse a accompagné des policiers de Laval dans une perquisition dans un garage soupçonné de participer à un réseau de vols d’autos.

Pas moins de 5620 Honda CR-V ont été volés au Canada en 2022 selon les données de l’association Équité. Le populaire VUS trône ainsi au premier rang des véhicules les plus volés au pays. Le photographe Patrick Sanfaçon et le reporter Daniel Renaud ont accompagné des policiers de Laval dans une perquisition dans un garage soupçonné de participer à un réseau de vols d’autos. La description de la journée illustre comment est structuré un tel réseau organisé de vols de véhicules. De quoi faire augmenter les ventes de verrous de volant.

Quand sans-abri et enfants se côtoient

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le centre de jour de la Maison Benoît-Labre a ouvert à côté de l’école primaire Victor-Rousselot, dans le Sud-Ouest.

« Ma fille ne veut même plus venir à l’école », a dit Stéphanie Larin au journaliste Philippe Teisceira-Lessard. Qu’est-ce qui retient cette enfant à la maison ? La cohabitation de plus en plus difficile entre les élèves de l’école Victor-Rousselot et les sans-abri et usagers de la Maison Benoît-Labre. Le centre de jour est adjacent à l’école primaire du quartier Saint-Henri. Selon des témoins, des « évènements perturbateurs » surviennent chaque jour d’école et les enfants assistent à des scènes de violence. Les spécialistes s’entendent : les enfants peuvent être exposés à la diversité sociale, mais doivent être protégés contre les situations qui les insécurisent. « Ça aurait dû être mieux préparé », a déclaré le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant. L’euphémisme de l’année, selon le chroniqueur Maxime Bergeron, qui indique que ce cas ne constitue qu’un prélude à ce qui s’en vient ailleurs à Montréal et au Québec, avec la crise de l’itinérance qui s’aggrave…

PHOTOMONTAGE LA PRESSE

L’éprouvante lutte contre l’insomnie

Qui sont les insomniaques ? Comment peuvent-ils améliorer leur sommeil ? Et quels facteurs sont en cause ? La surconsommation de somnifères est de plus en plus décriée, mais la détresse des insomniaques est bien réelle. Catherine Handfield a exploré la psyché de ceux qui souffrent de ce trouble multifactoriel grâce à des entrevues avec des experts et à une incursion au cœur d’une thérapie cognitivo-comportementale pour traiter l’insomnie. Dans son dossier fouillé, il est question de la fonction du sommeil, des limites de la médicamentation ainsi que de ce qui caractérise ceux qui ont du mal à dormir. S’il existe des bases génétiques à l’insomnie, vous apprendrez que c’est aussi une question de gestion des émotions…

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Trois-Rivières est une des 15 villes les plus abordables au pays selon Royal LePage.

Immobilier : quatre villes plus abordables

L’explosion du prix des propriétés est telle à Montréal que certains songent à s’installer ailleurs, là où il reste possible pour eux de devenir propriétaires. Parmi les 15 villes les plus abordables au pays selon Royal LePage, 4 se trouvent au Québec : Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke et Gatineau, rapporte la journaliste Isabelle Dubé. Les ménages ne devraient pas consacrer plus de 35 % de leur revenu brut au logement, rappelle le gouvernement fédéral. À Trois-Rivières, où le prix d’une maison tourne autour de 339 300 $, les propriétaires s’en tirent en moyenne en dépensant 28,5 % de leur revenu pour leur logement. À Québec, destination préférée des Montréalais prêts à quitter la métropole, c’est 30,8 %.

