Un enfant du Québec sur quatre de quatrième année du primaire a échoué, l’an dernier, à l’épreuve ministérielle de lecture.

Martin Lépine Professeur de didactique du français à la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, cofondateur de Pour mettre en valeur tous les lecteurs, et deux cosignataires*

À quelques jours de la passation de cette année, il est pertinent de s’interroger sur cet échec collectif dans un contexte où s’approprier le monde de l’écrit est le socle sur lequel se construisent tous les autres apprentissages scolaires et citoyens. Il est utile aussi de mettre en contexte ces résultats inquiétants et d’esquisser des pistes afin d’améliorer la situation.

C’est connu, autour de l’âge de 10 ans se situe une des périodes clés de la formation des lectrices et des lecteurs.

Des chercheurs américains appellent cette période la « glissade de la quatrième année » (the 4th grade slump), qui se manifeste par une baisse des performances ainsi qu’une modification des habitudes et des attitudes envers la lecture.

Chez de nombreux élèves, l’intérêt envers la lecture peut alors continuer à se déliter jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, avec toutes les conséquences négatives associées.

À cette étape charnière, le défi est double et urgent : 1) redonner un sentiment de compétence aux jeunes lectrices et lecteurs ; 2) renourrir leur appétence et renforcer leur engagement en lecture.

La diffusion des résultats à l’épreuve de lecture fournit l’occasion d’insister sur le fait que toutes les intervenantes et tous les intervenants scolaires, en collaboration avec les parents et la communauté élargie, peuvent jouer un rôle déterminant en tant qu’actrices et acteurs de changement en matière de littératie.

Pour ce qui concerne la lecture en particulier, l’enjeu réside dans le fait de former des lectrices et des lecteurs dans la vie, qui prendront plaisir à lire à l’école comme hors du cadre scolaire, et pour la vie, qui entretiendront un rapport positif avec la lecture tout au long de leur parcours.

Après plus de 25 années passées à réfléchir et à contribuer au développement du goût de lire et de la compétence en lecture chez les élèves, nous avons identifié quelques principes incontournables pour quiconque s’intéresse aux compétences et appétences en lecture des jeunes, principes que nous regroupons sous l’acronyme de P.a.c.t.e. de lecture.

P.a.c.t.e. de lecture : partage, accès, choix, temps, espace

Le P, en majuscule, signifie que le plaisir doit être au cœur de toutes nos actions, tant à la maison que dans la collectivité et à l’école. Ensuite, le mot a.c.t.e. rappelle que lire est un acte de construction des sens et des significations des textes à partir de différents indices (textuels, visuels, tactiles, sonores…). Cet acte est éminemment personnel et invite à des réactions très variées chez les lectrices et les lecteurs de textes littéraires notamment.

Dans le plaisir, il s’agit donc de faire de la lecture un acte agréable, stimulant, auquel les jeunes voudront accorder de leur précieux temps de loisir, et ce, malgré toutes les distractions possibles.

Pour ce faire, les occasions de partage autour de la lecture ainsi que l’accès aux livres, aux magazines, aux œuvres littéraires doivent être encouragés par toutes les instances, scolaires comme municipales ou nationales. Les possibilités de choix personnel doivent être multiples. Du temps au quotidien devrait être accordé à la lecture plaisir, sans souci de performance ou de comptes à rendre. Les espaces, l’environnement, les lieux doivent aussi mettre en valeur les livres, la lecture ainsi que toutes les lectrices et tous les lecteurs.

Voilà donc les principaux ingrédients d’un régime de lecture qui permet de développer des compétences, mais surtout des appétences, des appétits, des envies, des désirs, des goûts durables. À très court terme, nous appelons tous les ordres de gouvernement et l’ensemble des ministères concernés (Éducation, Culture, Langue française, Immigration) à se concerter pour donner les moyens de leurs ambitions à toutes les intervenantes et à tous les intervenants sensibles à la lecture, et pour soutenir les initiatives ciblant les publics les plus vulnérables.

Dans un projet de recherche-action1 récent financé par les Fonds de recherche du Québec en collaboration avec le ministère de l’Éducation, nous avons pu constater que les élèves des classes de milieux défavorisés dont les titulaires mettaient en place les principes fondateurs du P.a.c.t.e. de lecture lisaient plus, lisaient mieux, prenaient plus de plaisir à lire, échangeaient davantage à propos de leurs lectures et réussissaient beaucoup mieux que les autres à l’épreuve ministérielle de lecture.

Oui, cette épreuve a ses limites et ses exigences, mais il est tout à fait possible de la réussir et de lui donner tout son sens en créant un cercle vertueux autour de la lecture et en scellant, toutes et tous, un P.a.c.t.e. de lecture dans notre entourage. C’est ce que nous souhaitons à tous les jeunes du Québec.

* Cosignataires : Marie-Hélène Marcoux, conseillère pédagogique et autrice, faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, cofondatrice de Pour mettre en valeur tous les lecteurs ; Olivier Dezutter, professeur de didactique du français, faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke, titulaire de la Chaire de recherche sur la littératie scolaire

1. Consultez la page « Les cercles de lectrices et de lecteurs »

