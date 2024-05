Je suis tout à fait d’accord avec Alexandre Sirois (« Rassembler ou polariser, telle est la question ! » ⁠1).

Il y a quelques semaines, j’étais estomaquée d’entendre notre premier ministre mentionner que le futur musée sur l’histoire de la nation québécoise ne sera pratiquement consacré qu’à l’histoire des francophones de notre nation.

Mon premier ancêtre est arrivé à Montréal en 1659. Il fuyait avec sa famille une France très inégale ou les pauvres paysans travaillaient à enrichir les aristocrates sans espoir de devenir un jour propriétaires de leur terre. À l’invitation de Jeanne Mance, et avec son soutien financier, Pierre Goguet a convaincu sa famille élargie de faire la grande traversée et de venir s’installer à Ville-Marie. On leur promettait de devenir propriétaire d’une terre après quelques années d’installation en Nouvelle France. Une belle offre, mais c’était sans compter que ce territoire était déjà occupé par une nation autochtone, qu’on appelait les Iroquois.

En 1661, avec 12 autres colons, Pierre Goguet est fait prisonnier par les Iroquois. Lorsque Garakonthié, un de leurs chefs, convainc ses troupes quelques mois plus tard de faire la paix avec les colons français de Ville-Marie, 9 des 13 otages sont libérés, mais Pierre Goguet est déclaré mort⁠2. Il réapparaît en 1663, sain et sauf. On ne sait trop comment il a réussi à s’échapper ni jusqu’à quel point sa vie a été menacée. Il reste qu’après son retour il s’est vu offrir une concession, qui représente maintenant une partie du quartier Longue-Pointe à Montréal. C’est là que sont nés les quatre enfants de Pierre Goguet et Louise Garnier, de qui descendent tous les Goyette habitant maintenant le Québec.

Je raconte cette histoire pour illustrer que l’histoire des francophones du Québec est indissociable de celle des nations autochtones qui occupaient le territoire avant notre arrivée.

Parfois dans la confrontation, parfois dans la collaboration, souvent avec une attitude de colonisateurs de notre part, notre histoire commune est imbriquée.

J’ai travaillé pendant plusieurs années avec des autochtones du Québec. J’ai souvent déploré le fait qu’ils ne se sentaient pas Québécois… Il est évident que les paroles de M. Legault n’aideront aucunement à leur sentiment d’appartenance à la nation québécoise ! Ils sont exclus d’emblée. C’est dommage, et ça l’est aussi pour tous ceux qui ont contribué à faire du Québec ce qu’il est maintenant, qu’ils soient autochtones, d’origine britannique, irlandaise, italienne, haïtienne, chinoise, vietnamienne ou tout autre.

Oui, on parle d’y faire une place à Leonard Cohen, que j’adore, mais il y en a bien d’autres non francophones dont nous pouvons être fiers ! Je vous mets au défi de relever les noms des Québécois qui depuis 400 ans ont construit notre nation. Vous y trouverez des patronymes de toutes origines. Ce qui fait la force du Québec, c’est justement cette diversité. Le repli sur soi, l’exclusion de l’autre n’est pas dans notre ADN.

L’histoire de mon ancêtre parle de gens qui ont voulu un monde meilleur, qui ont risqué leur vie pour y arriver… n’est-ce pas le cas de tous les autres arrivés après ?

Je suis on ne peut plus pure laine, mais je ne me reconnais pas dans cet identitaire bleu frileux véhiculé par notre gouvernement.

