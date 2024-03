À quatre mains Et si on limitait l’utilisation des écrans ?

On parle beaucoup de l’omniprésence des écrans dans nos vies ces jours-ci. Comme si on réalisait (enfin !) que la situation est devenue intenable, en particulier pour les enfants. C’est documenté, nos jeunes bougent moins, jouent moins à l’extérieur et passent plus de temps seuls devant un écran. Et si on rationnait leur utilisation ? Nos chroniqueurs en discutent.