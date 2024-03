La Presse

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le tip shaming est de plus en plus dĂ©noncĂ© sur la scĂšne publique.

Le malaise autour du pourboire

AprĂšs la tipflation ou la tip fatigue, un nouveau mot-valise s’invite dans la conversation sur le pourboire : le tip shaming. Vous vous arrachez les cheveux Ă la vue des options qui s’offrent Ă vous sur les terminaux de paiement, mais n’osez pas lĂ©siner par peur de subir une humiliation ? Vous n’ĂȘtes pas seul. Le fait de faire honte aux clients qui ne laissent pas un pourboire jugĂ© suffisamment gĂ©nĂ©reux est de plus en plus dĂ©noncĂ© sur la scĂšne publique. Dans un contexte oĂč le coĂ»t de la vie monte en flĂšche, ce phĂ©nomĂšne dĂ©cortiquĂ© par notre collaboratrice Catherine Maisonneuve suscite inquiĂ©tude et frustration.

Lisez le texte « Doit-on avoir honte du pourboire qu’on donne ? »

PHOTO MATTHEW ABBOTT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Une Ă©clipse solaire en Australie, en avril dernier. L’éclipse solaire totale, qu’on pourra observer au QuĂ©bec, aura lieu le 8 avril prochain.

Éclipse solaire totale : plus de peur que de mal

À un peu plus d’une semaine de l’éclipse solaire totale du 8 avril, Patrick LagacĂ© invite les QuĂ©bĂ©cois Ă prendre leur gaz Ă©gal. Parmi les centaines de millions d’AmĂ©ricains qui ont Ă©tĂ© exposĂ©s Ă celle de 2017, 0,000047 % auraient subi des dommages temporaires aux yeux, a-t-il rapportĂ© cette semaine. Des risques microscopiques, donc, si on prend les prĂ©cautions qui s’imposent. Des Ă©coles ont dĂ©crĂ©tĂ© des journĂ©es pĂ©dagogiques, d’autres ont optĂ© pour cantonner les Ă©lĂšves dans le gymnase. Des directions ont mĂȘme dĂ©cidĂ© de placarder les fenĂȘtres avec du carton. Vigilance ou catastrophisme ? La question se pose.

Lisez la chronique de Patrick Lagacé

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Il semble qu’on prenne enfin conscience des dĂ©gĂąts causĂ©s par le temps (trop long) passĂ© devant les Ă©crans, surtout chez les enfants.

Rationner les écrans, vraiment ?

L’internet et les rĂ©seaux sociaux sont plus que jamais au cƓur de nos vies. Et on commence tout juste Ă prendre conscience des dĂ©gĂąts causĂ©s par leur omniprĂ©sence. Pour protĂ©ger les gens d’eux-mĂȘmes, devrait-on imposer une limite par personne ? Cette question Ă©pineuse anime Nathalie Collard et Alexandre Sirois, qui se sont prĂȘtĂ©s au jeu de la chronique Ă quatre mains. Leur conversation rĂ©flĂ©chie offre des pistes intĂ©ressantes vers un meilleur accompagnement de la population dans une utilisation Ă©quilibrĂ©e des Ă©crans.

Lisez la chronique Ă quatre mains « Et si on limitait l’utilisation des Ă©crans ? »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, et la ministre de la Famille, Suzanne Roy, mercredi

Voici l’« union parentale »

Il y a le mariage et l’union civile. BientĂŽt, il y aura aussi l’« union parentale », si la rĂ©forme du droit de la famille est adoptĂ©e Ă QuĂ©bec. Ce nouveau rĂ©gime prĂ©voit qu’une partie du patrimoine (la maison, les meubles et le vĂ©hicule) des deux parents soit partagĂ©e en cas de sĂ©paration. Il prĂ©voit aussi des dispositions pour qu’un conjoint de fait survivant puisse hĂ©riter mĂȘme sans testament. Et qu’un conjoint qui s’est appauvri pour prendre soin d’un enfant ne se retrouve pas complĂštement dĂ©muni aprĂšs une sĂ©paration. Il y a des projets d’enfant dans l’air ? Hugo Pilon-Larose explique les nouveaux droits et obligations qui s’appliqueront aux futurs parents.

Lisez le texte d’Hugo Pilon-Larose

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Et si le pont tombait


Les images de l’effondrement spectaculaire du pont Francis Scott Key Ă Baltimore ont fait le tour du monde. AprĂšs avoir Ă©tĂ© heurtĂ©e par un porte-conteneurs, la structure de plus de 2 km s’est Ă©croulĂ©e en quelques secondes Ă peine dans les eaux du fleuve Patapsco. Doit-on craindre un tel drame en empruntant les ponts Jacques-Cartier ou Samuel-De Champlain ? « Un Ă©vĂšnement similaire ne pourrait pas se produire au QuĂ©bec », a dĂ©clarĂ© le cabinet de la ministre des Transports, GeneviĂšve Guilbault, Ă notre journaliste Henri Ouellette-VĂ©zina. Les ponts du Saint-Laurent sont protĂ©gĂ©s par des structures physiques, a ajoutĂ© la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent. Nous voilĂ rassurĂ©s.

Lisez le texte d’Henri Ouellette-VĂ©zina