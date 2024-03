Troisième voie Sous le capot de la CAQ

La troisième voie incarnée par la CAQ est un « échec », ont soutenu la semaine dernière le Parti libéral et le Parti québécois. Au contraire, cette voie de passage entre le fédéralisme et le souverainisme est « plus forte que jamais », a déclaré François Legault. Si cette approche déchaîne aujourd’hui les passions, c’est que deux anciens conseillers politiques, Pascal Mailhot et Éric Montigny, viennent de publier un essai à ce sujet. Ils en ont discuté avec notre chroniqueur.