Trois funérailles et un rituel

C’est peut-être qu’il y a des années plus raides que d’autres. Aussi probablement que j’arrive à un âge où les générations qui me précèdent nous quittent. Toujours est-il que ces derniers mois, j’ai fréquenté des « lieux de commémoration ». Trois personnes que j’aimais beaucoup sont mortes. Dans la tristesse et le manque, j’ai découvert l’importance du rituel. Bienvenue dans le monde étonnant, en demi-teintes et en fortes émotions, du deuil.