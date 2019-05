Festival de Cannes : Alain Delon, monstre sacré

Sa carrière hollywoodienne s'est résumée à trois films qui n'ont pas marqué l'histoire, dans les années 60. « Je suis revenu parce que je m'ennuyais trop de la France. Mais j'aurais pu faire carrière là-bas. Ils voulaient que je reste. » Il tournait à l'époque avec de grands maîtres du néoréalisme italien, mais jamais avec les cinéastes de la Nouvelle Vague. « Ils ne voulaient pas de moi, parce que j'avais tourné avec René Clément, etc. Pour Chabrol et machin, j'étais banni. J'en avais rien à foutre, d'ailleurs. Je n'avais pas besoin d'eux ! » Pas vaniteux qu'un peu, le monsieur.

Alain Delon a présenté sept films en compétition à Cannes, dont L'éclipse, de Michelangelo Antonioni (Prix du jury en 1962), et Le guépard, de Luchino Visconti (Palme d'or en 1963), mais n'a jamais remporté de prix d'interprétation. Après la présentation d'un extrait de Rocco et ses frères, de Visconti, hier, il a essuyé une larme en pensant à la regrettée Annie Girardot. « Je n'étais pas venu pour chialer », a-t-il avoué.

C'est l'actrice française Brigitte Auber, sa flamme du moment, qui l'a invité pour la première fois à Cannes, en 1956, avant même qu'il ne soit acteur. « Je n'étais rien, dit-il. J'arrivais de Saïgon et je ne connaissais personne. » Il s'était engagé dans l'armée, à 17 ans, en Indochine, où il s'était lié d'amitié avec un certain Jean-Marie Le Pen, resté un ami depuis. Delon se défend cependant d'être d'extrême droite, même s'il s'oppose notamment à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels.

À 83 ans, toujours fringant, la chevelure généreuse et le sourire enjôleur, l'acteur ne fait pas son âge. Lorsqu'il parle des femmes qui l'ont soutenu depuis ses débuts, en revanche, il semble bien de son époque. « Elles avaient 4, 5 ou 10 ans de plus que moi. Je n'ai pas appelé la police lorsqu'elles m'ont sauté dessus ! »

Une déclaration diplomatique à propos d'une Palme d'or honorifique remise sur fond de polémique. Depuis la semaine dernière, une pétition signée par quelque 25 000 personnes s'oppose à ce que l'acteur français soit honoré à Cannes. L'association américaine Women and Hollywood accuse notamment Alain Delon d'avoir tenu dans le passé des propos « racistes, homophobes et misogynes ». Pure invention, a soutenu l'acteur dans les médias.

Malick en grande forme

A Hidden Life, de Terrence Malick, était certainement l'un des films les plus attendus de la compétition. Et il ne déçoit pas. C'est le retour à la grande forme pour l'énigmatique cinéaste de Days of Heaven et The Tree of Life (Palme d'or en 2011). Malick s'inspire de l'histoire d'un objecteur de conscience autrichien pendant la Seconde Guerre mondiale, Franz Jagerstatter, afin de réfléchir à la complicité dans le crime contre l'humanité.

L'esthétique de A Hidden Life est purement celle, unique, de Malick - la caméra qui tournoie et virevolte élégamment au plus près des personnages -, mais le scénario est sans doute son plus concret et tangible depuis The New World, en 2005.

Le maître américain fait de nouveau appel aux voix hors champ pour raconter cette histoire déchirante, par l'entremise cette fois d'une correspondance entre Franz Jagerstatter et sa femme, Fani. Ils ont la mi-trentaine et vivent avec leurs trois fillettes comme paysans, au pied des montagnes de l'Autriche, lorsque Franz est conscrit par l'armée du IIIe Reich.

Cet homme profondément religieux est déjà décidé à ne pas combattre pour Hitler et son régime raciste. Il a en horreur le discours xénophobe qui l'entoure (et qui trouve une résonance aujourd'hui avec la montée du nationalisme d'extrême droite un peu partout dans le monde). Il se demande ce qu'il doit faire, en son âme et conscience, pour demeurer du bon côté de l'Histoire.

« Il vaut mieux souffrir de l'injustice que de la commettre », dit son beau-père. Franz est un résistant, qui veut trouver refuge dans la religion. Il découvre une Église complice des atrocités du pouvoir politique.

Conspué, isolé et renié dans son propre village, considéré comme un traître à la nation, Franz prend dans le récit de Malick une dimension christique, quasi mystique.

C'est un homme d'une foi inébranlable, qui veut se montrer à la hauteur de ses convictions. Il refuse de jurer fidélité au führer, quitte à payer au plus cher sa désobéissance civile pacifique.

La beauté des plans de Malick est à couper le souffle. Il ne réalise pas des films, mais bien des atmosphères. En près de trois heures, il se complaît toutefois dans ses plans contemplatifs jusqu'à l'excès. A Hidden Life est une oeuvre aussi poétique que philosophique (le cinéaste est, après tout, diplômé en philosophie de Harvard). Et, comme la plupart de ses films, Malick y multiplie les questions existentielles et flirte par moments avec le nouvel âge.

À quoi bon sert tout cela ? lui demandent des hauts gradés nazis. Pourquoi cet entêtement, ce délit d'orgueil ? « Personne n'entendra jamais cette voix et cette parole », lui répète-t-on. Plus de 75 ans plus tard, Terrence Malick veut s'assurer que cette voix résonne toujours.