Semblable et similaire sont des doublets, c’est-à-dire des mots « de même étymologie, mais de forme différente et d’emploi différemment spécialisé ». Les deux adjectifs ont pratiquement le même sens. Ainsi, des maisons semblables sont presque pareilles et des maisons similaires sont à peu près pareilles.

La langue française évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, notre conseillère linguistique décortique les mots et les expressions qui font les manchettes ou qui nous donnent du fil à retordre.

On peut avoir du mal à distinguer les adjectifs semblable et similaire, très proches de sens. On doit surtout retenir qu’ils ne s’emploient pas de la même façon.

À l’écrit, on doit encore éviter la construction fautive « similaire à », même si elle est très répandue. Cet adjectif ne s’emploie pas avec la préposition à.

On écrit bien « Nos deux cas sont similaires » et non « Ton cas est similaire au mien ». Ou on peut aussi écrire, plutôt : « Ton cas est semblable au mien ». Au lieu d’écrire : « Que ferait l’opposition dans une situation similaire à celle-ci ? », on écrira : « Que ferait l’opposition dans une situation similaire ? » ou « dans un cas pareil » ou « dans une situation semblable ».

Les deux adjectifs sont des doublets, c’est-à-dire des mots « de même étymologie, mais de forme différente et d’emploi différemment spécialisé ». Semblable est le doublet populaire et similaire, le doublet savant.

TERMIUM Plus explique que c’est le degré de ressemblance qui distingue (un peu) les deux termes : des maisons semblables sont presque pareilles et des maisons similaires sont à peu près pareilles. Des maisons vraiment pareilles sont quant à elles identiques.

Le Dictionnaire des difficultés et pièges de la langue française souligne que similaire s’emploie plutôt dans le domaine commercial ou dans le domaine technique. L’entreprise n’a pas utilisé le même procédé que d’habitude, mais un procédé similaire.

On peut aussi employer l’adjectif analogue en ce sens. La construction avec la préposition à est correcte. Leurs situations ne sont pas analogues. Une découverte analogue à la sienne.

On peut également employer comparable, qui se construit avec à ou avec, selon la phrase. Ce bolide de course est comparable à un avion. Le Multidictionnaire de la langue française explique que dans une phrase négative, on emploie avec pour des choses différentes et à pour des choses semblables. Les végétaux ne sont pas comparables avec les minéraux. Ces résultats ne sont pas comparables à ceux de l’an dernier. Sa situation actuelle est comparable à la mienne. Cet évènement n’a rien de comparable avec ce qui s’est passé hier.