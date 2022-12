Palmarès 2022

Les 15 vrais influenceurs

« Il y a les prétendus “influenceurs”, qui vendent leur nom et leur image aux plus offrants sur les réseaux sociaux, comme des hommes-sandwichs modernes. Et il y a les véritables influenceurs. Ceux qui ont un effet positif sur la société, qui inspirent, qui incitent à mieux, qui se servent de leur rôle et réputation pour nous tirer collectivement vers le haut », estime le vice-président information et éditeur adjoint de La Presse François Cardinal. Voici les 15 vrais influenceurs du Québec, ceux et celles, plus ou moins connus, qui exercent une influence positive et durable autour d’eux.