PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Je dois documenter le quotidien d’une famille de la banlieue nord de Montréal. La vie des jumeaux autistes Isaak et Noah, qui ont alors trois ans et demi, de leur petite sœur Maya et de leurs parents Sabrina Laplante et François Tremblay est plutôt mouvementée. Ils me laissent travailler sans rien cacher, en toute honnêteté. Le dévouement des parents pour leurs enfants qui avaient besoin d’une attention constante m’a beaucoup touché. J’aime cette image de François et Isaak, leurs visages semblent se fusionner dans une représentation cubiste.