Le paysage politique est en mouvement au Québec. Les enjeux changent, les clivages sont plus nombreux et les acteurs se multiplient. La campagne électorale en cours et ses cinq principaux partis en sont la preuve. À quelques jours des élections, nos journalistes vous présentent trois ouvrages publiés récemment pour vous aider à mieux comprendre la politique québécoise.

Une histoire en évolution

Le nouvel électeur québécois Éric Bélanger, Jean-François Daoust, Valérie-Anne Mahéo et Richard Nadeau Les Presses de l’Université de Montréal 182 pages

L’élection de la Coalition avenir Québec (CAQ) en 2018 n’était pas seulement le reflet d’un désir de changement de la part des électeurs québécois. C’était « l’aboutissement d’une recomposition de l’espace partisan québécois » qui a débuté dans la foulée du deuxième référendum, en 1995. C’est ce que les quatre universitaires qui signent Le nouvel électeur québécois nous expliquent. Selon eux, le passage du bipartisme au multipartisme (où la CAQ et Québec solidaire s’illustrent tout particulièrement) démontre que de nouveaux enjeux structurent désormais le vote des Québécois. Il y a un clivage gauche-droite, où la nature de l’intervention de l’état fait débat, et un clivage libéral-autoritaire, marqué par les divisions sur les questions identitaires et la protection de l’environnement. Le résultat du scrutin du 3 octobre devrait confirmer leur thèse et prouver que le Québec traverse « une période charnière » de son histoire électorale.

Alexandre Sirois, La Presse

Les chantres de la nouvelle droite

Génération MBC – Mathieu Bock-Côté et les nouveaux intellectuels conservateurs Frédéric Boily Presses de l’Université Laval 202 pages

Même s’il vit à Paris, Mathieu Bock-Côté est très présent dans le débat politique québécois. Il commente entre autres la campagne électorale au quotidien dans les pages du Journal de Montréal. Et si le débat politique se déplace souvent sur le terrain identitaire – entre autres dans les positions de la CAQ et parfois dans celles du PQ –, il y est un peu pour quelque chose. Le politologue Frédéric Boily s’est intéressé à MBC et à cette nouvelle génération d’intellectuels conservateurs qu’il qualifie dans son livre de « contestataires ». Anti-wokes (ils en voient partout), critiques du multiculturalisme, nationalistes, ces nouveaux penseurs ont réactualisé de vieux concepts comme la nation et la patrie. Ce livre présente leurs idées et analyse leur impact.

Nathalie Collard, La Presse

Une analyse en profondeur

L’Inconvénient – Le nouveau visage de la politique québécoise Numéro 90, automne 2022 Offert dans certaines librairies et en ligne

Le dernier numéro de l’excellent magazine L’Inconvénient est consacré à la politique québécoise. Il arrive à point. Au lieu d’analyser le bruit quotidien des sondages, on y analyse la société en profondeur. Comme d’habitude, les textes sont variés et riches. Orpheline politique, Marie-France Bazzo ausculte la CAQ et la « continuité dans le changement » qu’elle propose. Elle inverse aussi le cadre d’analyse pour se demander ce que la CAQ dit de nous. Pour sa part, l’historien Éric Bédard brosse un portrait de François Legault, dont il a déjà écrit les discours. On découvre le chef caquiste dans ses défauts et ses qualités, un « manager » avant tout qui ressemble plus à un homme d’affaires qu’à un idéologue. Marc Chevrier, Orian Dorais, Georges Mercier, Benoît Côté, Sarah-Louise Pelletier-Morin et Mathieu Bélisle signent les autres textes de ce numéro.

Paul Journet, La Presse