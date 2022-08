Un café avec... Julianne Côté

« J’ai pris le pouls de l’effet que je peux produire »

Elle a joué dans Ramdam et Le chalet. Donné la réplique à Louis-José Houde. Tourné avec Xavier Dolan, Stéphane Lafleur et Anaïs Barbeau-Lavalette. Un parcours fort enviable. Et voilà que dans son CV déjà bien fourni, Julianne Côté vient d’ajouter un tout nouveau titre.