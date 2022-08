Vous avez des questions sur nos éditoriaux ? Des interrogations sur les sujets chauds de l’actualité ? Chaque semaine, l’équipe éditoriale répond aux lecteurs de La Presse.

Vincent Brousseau-Pouliot La Presse

Combien coûte un patient avec la COVID-19 aux soins intensifs ? Yvon Bureau, Québec

Réponse courte : ça coûte très cher. Environ 42 167 $ par patient aux soins intensifs, selon les calculs du ministère de la Santé du Québec à partir des tarifs de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Bien sûr, ça ne coûte rien au patient. Au Québec, on a fait (l’excellent) choix d’avoir une assurance maladie universelle. Le patient ne paie rien pour son séjour à l’hôpital, c’est le régime d’assurance maladie qui assume la facture.

Si ça ne coûte rien au patient, il y a tout de même un coût pour le système de santé, financé par les contribuables.

En moyenne, depuis le début de la pandémie, les patients hospitalisés avec la COVID-19 aux soins intensifs coûtent 42 167 $ par séjour. Ils restent aux soins intensifs 9,2 jours. Chaque journée aux soins intensifs coûte ainsi 4583 $ au système de santé, selon les tarifs de la RAMQ.

En comptant toutes les hospitalisations (aux soins intensifs comme dans les lits ordinaires) depuis le début de la pandémie, un patient COVID-19 hospitalisé coûte en moyenne 22 759 $ par séjour, selon le ministère de la Santé. Son séjour moyen est de 16,7 jours, ce qui revient donc à un coût pour le système de 1363 $ par jour. Ces chiffres comprennent tous les coûts pour le système, sauf la rémunération des médecins, ainsi que les services diagnostiques et thérapeutiques.

Pour vous donner une idée, 22 759 $, c’est ce qu’un contribuable gagnant 126 000 $ a payé en impôts provinciaux en 2021.

Pour 42 167 $, le coût d’un séjour COVID-19 aux soins intensifs, c’est la facture d’un contribuable gagnant un peu plus de 200 000 $ par an.

Comment éviter de se rendre à l’hôpital à cause de la COVID-19 ? En adoptant des pratiques sanitaires diminuant nos risques d’attraper la COVID-19 (ex. : masques dans les endroits publics intérieurs bondés, bonne aération intérieure, rencontres à l’extérieur). Et en se faisant vacciner. Une troisième dose offre une protection de 90 % contre les risques d’hospitalisation liés à la COVID-19. Cette protection diminue à 70 % après six mois, selon la Santé publique britannique.

Se faire vacciner, ça nous protège contre les risques de développer une COVID-19 assez grave pour nous envoyer à l’hôpital. Et ça peut faire épargner beaucoup d’argent au système de santé.

Données du ministère de la Santé du Québec au 18 août dernier.