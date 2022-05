International

Trois démocraties d’Asie face à la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine bouleverse l’échiquier diplomatique et stratégique mondial, et force les États à se positionner. En Asie, le Japon, la Corée du Sud et la Mongolie, trois démocraties libérales proches des pays occidentaux alliés contre Moscou, n’aboutissent pourtant pas toutes clairement dans le même camp. Une question d’intérêts stratégiques plus que de valeurs.