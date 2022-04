Extrait – La société hystérisée

L’affrontement banalisé

Les réseaux sociaux ont modifié la frontière entre l’espace public et l’espace privé. Les individus y diffusent et promeuvent davantage leur identité, leurs convictions et leurs valeurs que dans le monde physique. Cela peut être vécu comme une forme d’invasion pour les autres et, réciproquement, provoquer des réactions hostiles.