PHOTO NG HAN GUAN, ASSOCIATED PRESS

Alexandre Sirois La Presse

Je me demande si la seule personne à faire reculer Poutine serait le président de la Chine, qui voit l’effondrement de l’économie mondiale par ce conflit. Alain Samson

La Chine est l’alliée la plus puissante de Moscou, c’est une évidence. Il est donc raisonnable de souhaiter que son président, Xi Jinping, finisse par mettre tout son poids dans la balance pour convaincre Vladimir Poutine de mettre fin à ce conflit sanglant.

Le problème, c’est que la Chine partage plusieurs des doléances du régime russe à l’égard de l’Occident. Ne l’oublions pas : les deux pays sont dirigés par des autocrates, qui estiment que leur modèle est en concurrence avec celui des démocraties occidentales.

Et à Pékin comme à Moscou, on a en horreur les alliances militaires occidentales – comme l’OTAN. Souvenons-nous qu’en marge des Jeux olympiques de Pékin, où Vladimir Poutine a été accueilli avec tous les honneurs, les deux pays ont publié une déclaration pour exhorter « l’Alliance nord-atlantique à renoncer à ses approches idéologisées datant de la guerre froide ». Le message envoyé à l’Occident était limpide !

« On a en outre vu que la Chine contribue à la campagne de désinformation de la Russie en répétant les déclarations publiques de Moscou et en blâmant l’OTAN pour l’attaque contre l’Ukraine », explique Margaret McCuaig-Johnston, spécialiste de la Chine de l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

« Il est hautement improbable que Pékin fasse quoi que ce soit qui pourrait aider l’OTAN ou les pays occidentaux qui aident l’Ukraine », ajoute-t-elle.

L’experte ajoute que le président Xi « fera uniquement ce qui est dans l’intérêt de la Chine à long, moyen et court terme. Et il est dans l’intérêt de la Chine de faire tout ce qu’elle peut pour dépeindre l’OTAN dans un état de faiblesse ».

Même l’odieux massacre de Boutcha n’a pas convaincu la Chine de condamner Moscou. « Avant que ne soient rendus les résultats de l’enquête, toutes les parties doivent faire preuve de retenue et éviter les accusations sans fondement », a déclaré mercredi dernier un porte-parole de la diplomatie chinoise.

Puis, dès le lendemain, la Chine a dénoncé l’expulsion de la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Pékin, ne l’oublions pas, a récemment affirmé publiquement que son amitié avec Moscou était « sans limite ».

Cela dit, on constate également, à voir la façon dont la Chine se comporte depuis le début de la guerre en Ukraine, qu’elle ne veut pas non plus se mettre les démocraties occidentales à dos.

La Chine est certainement consciente des risques que fait peser le conflit sur l’économie mondiale, mais aussi de ceux que sa prise de position comporte quant à ses échanges commerciaux avec les pays occidentaux.

« [Les Chinois] appuient de moins en moins fortement Moscou parce qu’ils commencent à se rendre compte qu’ils risquent de ressortir affaiblis de tout ça et que c’est en train d’engendrer des problèmes qui vont rendre le leadership et la réélection de Xi Jinping beaucoup plus difficiles », précise Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine.

En somme, contrairement à ce que Pékin a déclaré, il y aurait peut-être certaines limites à son partenariat avec Moscou.

Peut-on croire que plus la guerre se prolonge et plus elle devient brutale, plus la Chine pourrait être encline à faire pression sur Moscou pour une sortie de crise ?

C’est à tout le moins ce que les pays occidentaux devraient tenter de faire comprendre au président chinois, estime Guy Saint-Jacques.

Selon lui, le message à transmettre à Xi Jinping devrait se résumer ainsi : « La question que tu vas devoir te poser, c’est si c’est plus important pour Vladimir Poutine de sauver la face ou si c’est plus important pour toi, surtout si l’impact de cette crise sur l’économie chinoise est tel que ça va miner tes chances d’avoir un troisième mandat et d’accomplir tous tes projets ! »