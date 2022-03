De nombreux restaurants ont survécu au plus fort de la pandémie grâce à leur service de plats à emporter (et non pour emporter).

La langue française évolue à une vitesse folle. Chaque semaine, notre conseillère linguistique décortique les mots et les expressions qui font les manchettes ou qui nous donnent du fil à retordre.

Lucie Côté La Presse

On se demande souvent quand employer les verbes amener, emmener, apporter, emporter ou même porter. Se déplacer n’est pas toujours facile...

On confond surtout amener et apporter et aussi emmener et emporter. Ces verbes se trouvent d’ailleurs dans tous les dictionnaires de difficultés.

Le préfixe du verbe amener signifie vers. Le verbe met l’accent sur le point d’arrivée vers lequel on se dirige. On mène ou on conduit une personne ou un animal (pas une chose) quelque part et on quitte la personne ou l’animal à l’arrivée. Amener ses enfants à l’école. Amener son chien chez le vétérinaire.

Le verbe apporter signifie qu’on porte quelque chose quelque part. Il met lui aussi l’accent sur le point d’arrivée vers lequel on se dirige. Utiliser amener en ce sens, à propos d’une chose, est déconseillé. Apporter un livre à un ami. Apporter une bouteille de vin au restaurant.

Lorsque l’on emploie le verbe emmener plutôt qu’amener, c’est qu’on reste avec la personne ou l’animal. « On emmène ce qui peut se déplacer seul, personne ou animal, ou bien ce qui peut être déplacé sans être soulevé du sol », explique le Dictionnaire des difficultés et pièges de la langue française.

Le préfixe du verbe emmener signifie de là. Ce verbe met l’accent sur le point de départ. Emmener son chien en promenade. Emmener un malade chez le médecin.

C’est la même chose pour le verbe emporter, qui s’emploie pour dire qu’on porte quelque chose (ou une personne inerte) en quittant un lieu. Emporter une serviette à la plage. Les ambulanciers ont emporté les victimes.

Les plats cuisinés qu’on achète au restaurant pour les manger chez soi sont des repas à emporter, terme que l’on emploie, au journal, de préférence à take-out. On écrit bien à emporter et non « pour emporter ».

Qu’en est-il de l’expression « porter ses enfants » à l’école que bien des lecteurs ont relevée ? On devrait l’éviter, du moins à l’écrit. On peut cependant les déposer, c’est-à-dire les laisser à l’école après les y avoir conduits. On peut aussi les accompagner. Si quelqu’un les raccompagne ensuite, on peut alors dire qu’il les a reconduits à la maison.