Nathalie Collard La Presse

Q : Si ma ville veut favoriser les transports publics, alors pourquoi puis-je payer le stationnement de mon auto avec ma carte de débit ou de crédit, mais ne puis-je pas le faire dans les transports publics ?

Jean-Pierre Galarneau

R : Votre question tombe à point, car l’ARTM mène actuellement une expérimentation sur le territoire de la STL, à Laval. On y accepte actuellement les paiements par Visa et Mastercard et, dès le début 2022, on pourra également payer avec une carte débit. L’an prochain, tous ces modes de paiement seront aussi étendus au réseau de bus de la STL.

De plus, l’ARTM nous explique que le paiement avec la plupart des applications de paiement sans contact sur téléphone intelligent est maintenant possible à Laval.

On nous promet un échéancier d’implantation dans les différents réseaux de transport collectif de la région métropolitaine.

Depuis septembre, l’ARTM mène une autre expérimentation, permettant cette fois l’achat et l’ajout de titres en utilisant un téléphone intelligent. L’ARTM prévoit aller en appel d’offres lors du deuxième trimestre de 2022 afin d’offrir la solution à l’ensemble des usagers de la région au moyen de l’application Chrono. Autre option, le lecteur OPUS, lancé en 2015. Plus de 68 000 exemplaires ont été vendus depuis le lancement.

Enfin, à la STM, on nous rappelle qu’on peut aussi utiliser une carte de débit-crédit au guichet (ou loge, pour reprendre le vocabulaire de la STM). On changera également les claviers bancaires des distributeurs automatiques de titres (les bornes orange) qui permettront donc l’achat de titres sans contact.