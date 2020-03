Vous vous êtes toujours demandé comment fonctionne une salle de nouvelles? Écrivez-nous! Notre directeur principal de l'information choisira une question et y répondra dans la prochaine infolettre. Ce mois-ci, Mme Loubry nous demande : Qui priorise les nouvelles à diffuser dans le flot d’événements quotidiens nationaux et internationaux?

Jean-François Bégin

La Presse

La salle de rédaction de La Presse est divisée en cinq sections : Actualités, Affaires, Arts et Être, Sports et Inspiration. Le directeur et les affectateurs (qu’on appelle chez nous chefs de division) de chaque section font le tri quotidiennement parmi les sujets proposés par nos journalistes et les nouvelles produites par les agences de presse.

Pour La Presse+, chaque section détermine son contenu lors de réunions de production en milieu d’après-midi. Les plans changent toutefois souvent en soirée, surtout en période de crise comme celle de la COVID-19. Le choix des sujets en une est fait par le directeur principal de l’information et le chef de pupitre, qui veille ensuite à la production de l’édition. Celle-ci se termine entre minuit et une heure du matin.

Nos journalistes alimentent par ailleurs constamment le site lapresse.ca et notre application mobile et le choix des manchettes est fait par notre équipe de pupitreurs web.

- Jean-François Bégin, directeur principal de l’information

Le fonctionnement d’une salle de rédaction vous intéresse? Cliquez ici pour nous faire parvenir votre question.