La Presse est en mode électoral depuis l’été dernier avec une couverture intensive de la course à la présidence des États-Unis. Près d’une dizaine de journalistes et de chroniqueurs ont sillonné une quinzaine d’États au cours de l’automne.



la presse



Les décisions du gouvernement américain ont un impact important sur la vie des Canadiens et des Québécois. Jusqu'à maintenant, nous avons publié près d'une centaine de reportages, de dossiers et de chroniques pour bien décortiquer les enjeux de cette élection.

Qui de Donald Trump et de Joe Biden en sortira gagnant ? À quoi ressemblera la dernière ligne droite de l'élection ? Qu'est-ce qui attend les Américains au lendemain du 3 novembre? Comment se passe le travail de journaliste sur le terrain. Qu'est-ce qui a marqué les esprits de nos journalistes?



Les chroniqueurs Yves Boisvert et Marie-Claude Lortie ainsi que Maxime Bergeron, directeur responsable de la couverture des élections américaines, en discuteront avec la journaliste Véronique Lauzon dans le cadre d’une rencontre numérique réservée exclusivement aux contributeurs de La Presse en guise de remerciement pour leur apport financier à notre mission. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez contribuer dès maintenant sur le site jesoutiens.lapresse.ca.



Marie-Claude Lortie a écrit régulièrement sur la campagne présidentielle aux États-Unis au cours des derniers mois. Elle a séjourné dans l’Ouest américain et publié plusieurs reportages à Portland et Seattle. À l’approche de l’élection présidentielle, Yves Boisvert est parti faire un tour dans le sud-ouest des États-Unis. Il est passé par San Diego avant de se diriger vers la frontière entre la Californie et le Mexique. Maxime Bergeron a pour sa part coordonné le travail des journalistes à Montréal et sur le terrain aux États-Unis.

La rencontre aura lieu le jeudi 29 octobre à 20 h.

Vous pouvez dès maintenant poser vos questions en nous écrivant. Vous pourrez aussi poser vos questions en direct lors de la diffusion exclusive aux contributeurs.