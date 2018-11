John C. Reilly et Will Ferrell unis pour Movember

La Presse

Les comédiens John C. Reilly et Will Ferrell inoubliables en frères idiots dans Step Brothers, et qu'on retrouvera bientôt à l'écran dans Holmes & Watson (un hommage parodique à Sherlock Holmes), s'unissent pour la cause de la fondation Movember, qui soutient la recherche pour les maladies masculines comme le cancer de la prostate.