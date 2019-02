Alita: Battle Angel en tête du box-office

Le film, qui raconte les combats d'une cyborg à la recherche de son passé, aura généré 33 millions US à la fin du week-end prolongé du President's Day, aux États-Unis, selon Exhibitor Relations.

Il a repoussé à la deuxième place du box-office The Lego Movie 2: The Second Part, inspiré du célèbre jeu de construction, qui devrait gagner 27,3 millions de dollars de vendredi à lundi contre 34,7 millions de dollars pour son premier week-end la semaine dernière.

La comédie Isn't It Romantic? se classe sur la troisième marche du podium avec des recettes attendues de 16,5 millions à la fin du week-end.