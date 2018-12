 La réalisatrice Penny Marshall, pionnière de Hollywood, s'est éteinte 

L'actrice et réalisatrice Penny Marshall, première femme à avoir récolté plus de 100 millions de dollars avec un film, est décédée lundi à Los Angeles à 75 ans, a annoncé mardi son agent.

Très célèbre dans le monde anglo-saxon pour avoir joué dans la série Laverne & Shirley dans les années 70, elle a succombé à des complications liées à son diabète, a-t-il précisé dans un communiqué.

«Lorsque Penny a dirigé Tom Hanks dans le film Big, en 1988, elle est devenue la première femme de l'histoire à réaliser un film ayant récolté plus de 100 millions de dollars», souligne le faire-part, rappelant qu'elle avait réédité l'exploit quatre ans plus tard avec A League of Their Own (Une équipe hors du commun), film sur les débuts de la ligue féminine de baseball aux États-Unis, avec encore Tom Hanks.

Ce dernier, qui est depuis devenu l'un des acteurs américains les plus connus au monde et a remporté deux Oscars, a rapidement réagi.

«Au revoir Penny. Qu'est-ce qu'on a ri ! Si seulement on pouvait encore le faire. Je t'aime», a-t-il tweeté.

L'actrice et productrice Reese Witherspoon a de son côté rappelé que Penny Marshall s'était montrée «d'un grand soutien» dès le début de sa carrière, saluant une femme «drôle, talentueuse, bonne et généreuse», tandis que le réalisateur Ron Howard se disait «chanceux de l'avoir connue et d'avoir travaillé avec elle».

Penny Marshall a dirigé de nombreuses stars, parmi lesquelles Geena Davis et Madonna dans A League of Their Own, Robert De Niro et Robin Williams dans Awakenings (L'éveil), en 1990, Whoopi Goldberg dans Jumpin'Jack Flash, en 1986, ou encore Denzel Washington et Whitney Houston. C'est elle qui a donné à Mark Wahlberg son premier rôle.

Dans les années 70, elle avait été mariée durant une dizaine d'années avec le réalisateur Rob Reiner, qui avait adopté sa fille issue d'une première union, Tracy Reiner.