Timothée Chalamet dans le prochain Wes Anderson

On en sait maintenant un peu plus sur le film que Wes Anderson s'apprête à tourner en France, dans la région d'Angoulême.

Pour The French Dispatch, une histoire à trois intrigues construites autour de journalistes américains en poste en France, le réalisateur de The Grand Budapest Hotel et de Isle of Dogs a fait appel à une distribution de prestige.

En font notamment partie: Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Benicio del Toro et Timothée Chalamet.

Rappelons que ce dernier, qui a marqué les esprits grâce à Call Me by Your Name et Beautiful Boy, sera aussi de la distribution de Dune, le prochain film de Denis Villeneuve. - Marc-André Lussier