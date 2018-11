Dix-huit films pour en finir avec 2018

En liberté!

Les films de Pierre Salvadori (Après vous, Dans la cour) ont habituellement eu très bonne presse, mais cette fois, la critique française plonge carrément dans le superlatif pour décrire cette comédie policière loufoque et absurde. Mettant en vedette Adèle Haenel et Pio Marmaï, En liberté! se situerait, selon le cinéaste, dans la veine des comédies qu'a réalisées Jonathan Demme au cours des années 80, notamment Something Wild et Married to the Mob.

14 décembre

Mary Queen of Scots

Saoirse Ronan est Mary Stuart, reine d'Écosse, et Margot Robbie est Élisabeth 1re, reine d'Angleterre. Josie Rourke, qui a une réputation très enviable dans le monde du théâtre en Grande-Bretagne, signe la réalisation de ce drame historique campé au XVIe siècle, qui relate l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire des deux pays. Le scénario de ce film, écrit par Beau Willimon (The House of Cards), est l'adaptation du livre Queen of Scots: The True Life of Mary Stuart, de John Guy.

14 décembre

The Mule

Pour la première fois depuis Gran Torino, Clint Eastwood s'est donné un rôle dans The Mule, dont il signe aussi la réalisation. Le légendaire cinéaste, âgé de 88 ans, a en outre fait appel au Québécois Yves Bélanger pour la direction photo de ce drame dans lequel un nonagénaire est accusé de trafic de drogue. «Clint joue vraiment un vieillard, a indiqué Yves Bélanger à La Presse. Il est très vulnérable, contrairement à Gran Torino, où il jouait plus jeune que son âge et full viril. Je pense avoir eu accès au meilleur de lui. C'était super le fun!»

14 décembre