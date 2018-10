Judy Davis témoigne au sujet de Geoffrey Rush

Geoffrey Rush poursuit l'éditeur du journal The Daily Telegraph de Sydney et son journaliste Jonathon Moran devant la Cour fédérale australienne pour diffamation, en lien avec des articles publiés en novembre accusant l'acteur australien âgé de 67 ans d'avoir agi de manière inappropriée envers l'actrice Eryn Jean Norvill lors de la présentation de King Lear en 2015 et 2016.

L'acteur nie les allégations à son endroit et soutient que les articles l'ont décrit comme un pervers et un prédateur sexuel.

Judy Davis - qui a remporté trois Emmy, deux Golden Globes et a été deux fois nommée aux Oscars - a déclaré à la cour que Geoffrey Rush avait «la réputation d'être un poids lourd» dans l'industrie avant la parution des articles.

L'actrice a raconté qu'elle avait aimé travailler avec Geoffrey Rush, qui avait «une très bonne réputation».

L'actrice Robyn Nevin a de son côté témoigné qu'elle était apparue dans la production de King Lear et qu'elle n'avait rien vu qui puisse justifier la plainte d'Eryn Jean Norvill.

Robyn Nevin a raconté qu'Eryn Jean Norvill, en larmes, lui avait dit lors d'une autre production de la même compagnie de théâtre en 2016 que son retour sur les lieux lui rappelait les ennuis qu'elle avait éprouvés pendant King Lear, quelques mois plus tôt.

L'actrice a expliqué qu'elle croyait alors que sa collègue faisait référence aux «grandes difficultés» qu'elle avait eues pour interpréter le personnage de Cordelia.

En contre-interrogatoire, Robyn Nevin a toutefois nié qu'Eryn Jean Norvill ait pu ainsi faire référence à un comportement sexuel déplacé.

Robyn Nevin s'est montrée émue lorsqu'elle a rappelé «l'état de confusion» de Geoffrey Rush après la publication des articles.

Après la publication, Eryn Jean Norvill a écrit à Robyn Nevin qu'elle se trouvait «dans l'oeil du cyclone», selon des documents judiciaires.

Le procès devant juge seul doit se poursuivre mardi.

En 1996, Geoffrey Rush a remporté le prix du meilleur acteur pour son interprétation du pianiste David Helfgott dans Shine. Il a aussi été nommé pour des rôles dans Shakespeare in Love, Quills et The King's Speech. Il s'est de plus fait connaître pour son interprétation du capitaine Barbossa dans la série de films Pirates of the Caribbean.