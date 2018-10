La parité et même plus pour Cimes

Produit par Joëlle Agathe, d'Aléas Films, et sélectionné dans le programme Talents en vue de Téléfilm Canada, en vertu duquel des microbudgets sont alloués aux artistes émergents, Cimes est un drame psychologique aux accents comiques qui explore les thèmes de la famille sous plusieurs angles, à travers le point de vue d'un jeune père en devenir.

En plus d'une distribution paritaire hommes-femmes, de laquelle font notamment partie Jean-Sébastien Courchesne, Noémie Godin-Vigneau et Antoine Pilon, l'équipe créative et technique comporte une majorité féminine.

«En tant que femme et productrice, je trouve important d'égaliser mes équipes de tournage, a indiqué Joëlle Agathe. Je ne suis pas peu fière d'avoir réuni une équipe majoritairement féminine, dont six chefs de département. On a même un mot-clic #aleasfilles sur les réseaux sociaux!»

Distribué par la nouvelle société Osmose Distribution, Cimes prendra l'affiche l'an prochain.