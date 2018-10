Le pot, ce personnage de cinéma

Easy Rider (1969)

Dans ce film emblématique de la période hippie, Dennis Hopper, Peter Fonda et Jack Nicholson, fortement sous influence de l'herbe, se tapent un road trip en moto dans l'Amérique conservatrice. Et la chanson Born to Be Wild est devenue un hymne à la liberté.

Up in Smoke (1978)

Difficile de trouver plus débile et drogué que le duo comique Cheech & Chong, qui n'a jamais caché sa passion pour le pot dans une série de comédies populaire. Leur premier film, Up in Smoke, intitulé Faut trouver le joint au Québec - la traduction de la suite, Pot problème, est encore meilleure -, a fait rire des tonnes de jeunes dans sa traduction en joual.

Dazed and Confused (1993)

Avec ce film, Richard Linklater saisit l'état adolescent dans sa collectivité lors du dernier jour de l'année scolaire d'une école secondaire, en 1976. Et ça fume des joints en masse, du début à la fin.

The Big Lebowski (1998)

Personnage culte de la filmographie des frères Coen, le Dude ne serait pas ce qu'il est sans son joint qu'il fume avidement jusqu'à se brûler les doigts et s'étouffer avec le mégot rachitique. Il provoque même, ici, un accident.

How High (2001)

Dans le top du genre stoner comedy, il y a How High, mettant en vedette les rappeurs Method Man et Redman, dans la peau de deux fumeux de pot invétérés qui entreront à Harvard grâce à un cannabis magique et surnaturel.

Harold & Kumar Go to White Castle (2001)

Ce film est au fond un hommage aux fameux «munchies» qui saisissent le fumeur de cannabis, et le duo Harold et Kumar fera tout pour avoir les incroyables burgers du White Castle, non sans affronter un nombre incalculable d'épreuves abracadabrantes.

Pineapple Express (2008)

Ce film, dont le titre fait référence à une variété de cannabis très prisée des connaisseurs, a fait la fortune du duo de scénaristes Seth Rogen et Evan Goldberg. On y suit Dale (Seth Rogen) et son pusher (James Franco) dans leurs mésaventures, poursuivis par des malfrats qui ont pu remonter jusqu'à eux grâce au fameux pineapple express d'un joint oublié.