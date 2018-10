Le festival du cinéma espagnol de Marseille parrainé par Sergi Lopez

Plus de 40 films, des avant-premières, trois compétitions et un grand invité, l'écrivain Antonio Muñoz Molina: les organisateurs ont présenté jeudi le programme du 17 e festival du cinéma espagnol de la ville française de Marseille parrainé par l'acteur Sergi Lopez, qui débute le 8 novembre.

L'événement qui attire quelque 10 000 spectateurs propose chaque année au public de découvrir les nouveautés et des films marquants du cinéma espagnol en version originale sous-titrée. Il s'ouvrira et se fermera par des comédies - Mi querida cofradia, prix du public au festival de Malaga et Operacion Concha le 16 novembre -, a souligné la codirectrice de la programmation Marie-Rose Carton-Pinna lors d'une conférence de presse.

Une carte blanche a été donnée à l'écrivain membre de l'Académie de la langue espagnole Antonio Muñoz Molina qui présentera un classique du cinéma espagnol El espiritu de la colmena, le 8 novembre.

Le public pourra découvrir trois avant-premières: Petra avec l'actrice Marisa Paredes, The Bookshop et Sergio y Serguéi, prix du public au festival de la Havane 2017.

Le président du jury, Moisés Salama, codirecteur du festival de Malaga, et les quatre autres jurés - dont la chanteuse Olivia Ruiz et la romancière Nathalie Alonso - devront départager six films en compétition: La vida lliure avec Sergi Lopez, qui sera projeté en sa présence lors d'une soirée hommage le 9 novembre ; Las heridas del viento de Juan Carlos Rubio ; La enfermedad del domingo de Ramon Salazar ; El autor pour lequel l'acteur Javier Gutiérrez a obtenu le Goya du meilleur acteur ; Mi querida cofradia de Marta Diaz de Lope et enfin La mano invisible de David Marcian.

Cinq films seront en concurrence dans la catégorie documentaire et six dans celle des courts métrages. À ne pas manquer également, ont souligné les organisateurs, le film hors compétition Carmen y Lola d'Arantxa Echevarria, présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, racontant l'histoire d'un couple de lesbiennes dans la communauté gitane.

Le palmarès est attendu le 16 novembre.