Rodéo raconte la virée chaotique d’un père déboussolé et de sa fillette partis assister au plus important rodéo du camion au monde. Une fuite en avant portée par la sensibilité du regard de Joëlle Desjardins Paquette et la complicité de ses deux principaux interprètes : Maxime Le Flaguais et la jeune Lilou Roy-Lanouette.

On comprend vite pourquoi le courant passe si bien à l’écran entre Lilou Roy-Lanouette et Maxime Le Flaguais lorsqu’on se retrouve face au tandem : entre eux, ça ne clique pas que devant la caméra. Il a l’âge d’être son père – elle a 12 ans, lui 40 –, mais ils se taquinent comme deux bons amis ou comme un oncle et une nièce qui ont des atomes crochus.

Joëlle Desjardins Paquette, réalisatrice et coscénariste (avec Sarah Lévesque) de Rodéo, assure que la complicité entre les deux se sentait dès les auditions. « On se parlait full, même avant de commencer l’audition. Je l’ai aimé parce qu’il est tellement nono », lance Lilou Roy-Lanouette (Jouliks) au sujet de Maxime Le Flaguais, avec un sourire grand comme ça.

PHOTO KARENE-ISABELLE JEAN-BAPTISTE, COLLABORATION SPÉCIALE Maxime Le Flaguais, Lilou Roy-Lanouette et Joëlle Desjardins Paquette

La cinéaste ne s’est pas contentée de cette chimie due au hasard, précise Maxime Le Flaguais.

Joëlle nous a forcés à nous rencontrer avant le tournage. Elle a organisé des activités pour qu’on passe du temps ensemble et c’était vraiment une bonne idée. Maxime Le Flaguais, qui prête ses traits à Serge Jr. dans Rodéo

L’acteur a notamment joué au minigolf avec sa jeune vis-à-vis.

Que la chimie opère entre ces deux acteurs était essentiel : ils sont les seuls personnages qu’on voit à l’écran durant l’essentiel du film. Rodéo est une espèce de huis clos qui raconte le voyage au Canada qu’entreprend Serge Jr. (Maxime Le Flaguais) avec sa fille Lily (Lilou Roy-Lanouette) pour se rendre au plus gros rodéo de camion du monde, dans la région des badlands, en Alberta.

Ce voyage-surprise cache une réalité plus trouble : Serge Jr. et la mère de Lily sont séparés. Il n’est pas fiable, pas stable, pas très mature. Ce qui risque de lui coûter la garde de sa fille qu’il adore et avec laquelle le camionneur partage une passion pour le heavy metal et les camions. Pas les petits pick-up, les vrais trucks : ces camions tracteurs qui tirent de lourdes remorques sur les routes de l’Amérique.

Chaos paternel

Joëlle Desjardins Paquette a puisé dans ses souvenirs pour écrire le scénario de Rodéo. Petite, elle a accompagné son père dans des festivals où des camionneurs font des courses et des shows de boucane. « C’était des moments privilégiés père-fille parce que ma mère ne venait pas, se rappelle-t-elle. L’univers du camionnage est venu assez rapidement pour l’histoire que j’avais envie de raconter. » Elle filme d’ailleurs avec beaucoup d’affection, voire de poésie, ces immenses bêtes métalliques.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Maxime Le Flaguais et Lilou Roy-Lanouette dans Rodéo

L’essentiel de son film se trouve toutefois dans la relation d’affection et de chaos qu’entretiennent le père et sa fille. « Il est gentil et il a sa propre façon de le montrer, mettons, dit Lilou Roy-Lanouette au sujet de Serge Jr. Et il pense vite : il prend des décisions en se fiant à ses émotions, à ce moment-là. À certains moments, il est super irresponsable, mais au fond, il veut juste passer du temps avec sa fille. C’est compréhensible, mais il ne le fait pas de la bonne façon. »

« Ce qui m’a marqué le plus dans leur relation, c’est qu’il réalise à un moment donné qu’elle est un peu son miroir, souligne Maxime Le Flaguais. Quand Lily a des comportements qu’il trouve répréhensibles, il se rend compte que ça vient de lui. Il prend ses responsabilités comme père. » Le voyage vers l’Alberta s’avère ainsi une métaphore du cheminement intérieur de ce papa qui n’est pas toujours aimable.

Joëlle Desjardins Paquette a voulu un personnage imparfait et plein d’amour.

Moi, je l’aime vraiment. Oui, c’est un gars impulsif qui n’est vraiment pas le champion des bonnes décisions, mais on sent que ça vient d’un bon fond. Joëlle Desjardins Paquette, réalisatrice et coscénariste de Rodéo

Lily elle-même sait que ce voyage improvisé a quelque chose de louche même si, du haut de ses 9 ans, elle n’arrive pas à mettre le doigt dessus. Le spectateur, lui, n’est jamais dupe des mensonges et manipulations de Serge Jr., un gars désespéré, mais pas au point de devenir dangereux. « Il était important de suivre cette fine ligne morale, qu’on ne puisse pas se dire que c’est juste un tout croche ni que c’est vraiment beau ce qu’il fait pour sa fille », dit la réalisatrice.

Rodéo a valu à Joëlle Desjardins Paquette le prix de la meilleure réalisation au Festival de films de Whistler l’automne dernier, où elle a également décroché le prix EDA du meilleur film réalisé par une femme. Des femmes occupaient d’ailleurs presque tous les postes clés de cette production. Lilou Roy-Lanouette a reçu à Whistler une mention spéciale du jury pour son interprétation.

