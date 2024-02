Dans la Pologne rurale du XIXe siècle, une jeune fille à l’esprit libre attise le désir des hommes et la jalousie des femmes.

À une époque où les femmes font figure de valeurs marchandes, où les mariages arrangés servent à acquérir quelques arpents de terre ou de forêt, Jagna (Kamila Urzędowska) choque la bienséance. Préférant se consacrer à l’art du découpage de papier plutôt qu’aux tâches ménagères, la jeune fille vit une liaison avec Antek (Robert Gulaczyk), marié et père de famille. Jalouses de la beauté et de la liberté de Jagna, les femmes du village suggèrent à sa mère (Ewa Kasprzyk) de la contraindre à épouser le vieux Maciej, fermier le plus prospère du village et père d’Antek. Le mariage ne sera pas des plus heureux et les relations entre Antek et son père iront en dégénérant, ce qui alimentera les commérages sur Jagna.

Adaptation ambitieuse du cycle romanesque Les paysans (1904-1909), de l’écrivain polonais Władysław Reymont, lauréat du prix Nobel de littérature 1924, The Peasants marque avec éclat le retour des cinéastes d’animation DK Welchman, aussi connue sous le nom de Dorota Kobiela, et Hugh Welchman, à qui l’on doit La passion Van Gogh (2017), époustouflant hommage au peintre néerlandais. Cependant, c’est la facture visuelle qui l’emporte une fois de plus sur l’histoire.

IMAGE FOURNIE PAR MÉTROPOLE FILMS Scène du film d’animation The Peasants, de DK Welchman et Hugh Welchman

De fait, avec ses prises de vues réelles reproduites en 80 000 tableaux à l’huile, The Peasants s’avère une œuvre lumineuse d’une grande beauté. Si les réalisateurs, qui signent également le scénario, se sont inspirés de toiles de Gorstkin-Wywiórski, Ruszczyc et Chełmonski, d’autres peintres semblent également les avoir influencés. Dès qu’elle apparaît la première fois, Jagna évoque La jeune fille à la perle, de Vermeer, tandis que les scènes où les femmes travaillent aux champs renvoient aux Glaneuses, de Millet. Par endroits, les paysages se déploient dans des couleurs vibrantes que n’auraient pas reniées Sisley, Monet et Rosa Bonheur.

Se déroulant de l’automne à l’été dans la campagne polonaise du XIXe siècle, ce drame de mœurs rappelle par son héroïne opiniâtre et par son illustration cruelle du monde rural les grands romans de la terre de Zola (La terre) et de Hardy (Tess d’Uberville, Loin de la foule déchaînée). Or, les personnages sont dépeints si sommairement et le récit est truffé de tant d’ellipses que l’ensemble se révèle trop peu consistant et captivant. Demeure dans cette pinacothèque contemplative l’hommage chaleureux aux racines polonaises de DK Welchman que l’on découvre grâce à sa riche trame sonore et à ses entraînantes danses folkloriques.

En salle, présenté en version originale polonaise avec sous-titres anglais

Consultez l’horaire du film