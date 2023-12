Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

« L’acteur et cinéaste Bradley Cooper confirme grâce à son deuxième long métrage, Maestro, si ce n’était déjà fait, qu’il n’est pas qu’un énième acteur avec de vagues aspirations de réalisateur, mais bien un cinéaste de grand talent », écrit notre chroniqueur Marc Cassivi.

« Il s’agit, à l’image de l’ensemble de la filmographie de Miyazaki, d’un film d’une inventivité stupéfiante et d’une imagination sans borne, assez fort pour nous (les adultes), mais conçu pour eux (les enfants), pour emprunter la formule d’une campagne de pub de déodorant des années 1980. Le garçon et le héron n’est peut-être pas à classer parmi les chefs-d’œuvre de Miyazaki au même titre que Mon voisin Totoro ou Le voyage de Chihiro, mais c’est une pierre tout aussi précieuse dans l’édifice d’une filmographie remarquable. Le dernier legs d’un géant immortel », écrit notre chroniqueur Marc Cassivi.

Le garçon et le héron : Le dernier legs d’un géant

Monster : Jeux innocents

« Depuis la mort de son mari, Saori (Sakura Ando) élève seule son fils unique Minato (Soya Kurokawa). Or, depuis quelque temps, le comportement du jeune garçon l’inquiète de plus en plus. Ce dernier lui pose des questions à propos d’un homme qui serait devenu monstrueux après qu’on lui eut greffé le cerveau d’un porc », écrit notre journaliste Manon Dumais.