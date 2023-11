Une escapade familiale est interrompue lorsque les individus qui louaient leur maison à un couple et à leurs enfants rentrent plus tôt que prévu. Alors que les deux familles doivent faire face à une série d’évènements aussi inquiétants qu’incompréhensibles, tous se questionnent sur leur place dans ce monde qui semble s’effondrer.

Adapté du roman du même nom, Leave the World Behind (Le monde après nous) dépeint une fin du monde qui nous attend peut-être où rien n’a de sens et tout mène à notre perte. Produit par Barack et Michelle Obama, réalisé par Sam Esmail (Mr. Robot, Homecoming), ce thriller psychologique garde le spectateur intrigué du début à la fin. Si on obtient finalement une partie des réponses aux questions que sème le film, c’est surtout la réflexion suscitée qui nous reste.

Il nous reste aussi le superbe scénario, la ravissante direction de la photographie et le jeu irréprochable des acteurs principaux. Parmi eux : Julia Roberts (Amanda) et Ethan Hawke (Clay), qui jouent un couple ayant décidé sur un coup de tête d’emmener ses deux enfants en week-end à Long Island, et Mahershala Ali (G. H.) et Myha’la (Ruth), qui interprètent un père et sa fille, forcés de vivre comme des invités dans leur propre maison, louée par les deux premiers.

Après la coupure totale de l’internet et des lignes téléphoniques, d’autres évènements surprenants surviennent et ajoutent chaque fois une couche de complexité à l’intrigue. La cohabitation forcée entre les deux familles fait émerger des tensions que seule la bêtise humaine peut provoquer. Mais au cœur des évènements apocalyptiques et des inquiétudes croissantes, les personnages se remettent en question lorsqu’ils réalisent qu’ils ne sont pas ennemis, mais qu’ils partagent plutôt un ennemi commun, invisible, insidieux, indéchiffrable.

On saisit en même temps que les protagonistes que leur monde s’écroule. Ils tentent de comprendre ce qui leur arrive et nous aussi, de l’autre côté de l’écran. On se demande aussi ce qui, dans ce que l’on observe, pourrait arriver dans le vrai monde.

C’est ce qu’il y a de plus effrayant (et captivant), finalement, avec les films dystopiques de la trempe de celui-ci : la fiction, aussi terrifiante soit-elle, n’est vraiment pas si loin de la réalité.

Quand autant de mystère plane pendant si longtemps, le dénouement se doit d’être satisfaisant. Ici, on obtient des explications qui ne couvrent pas toutes nos interrogations. Certains en seront peut-être un peu frustrés. D’autres y verront l’occasion de se faire leur propre idée. Nous sommes de ceux qui acceptent qu’on ne sache pas tout, que le mystère fasse partie du jeu, et c’est bien ainsi. Et puis, heureusement, la conclusion du Monde après nous est à la hauteur des intrigues qui la précèdent.

En salle et sur Netflix dès le 8 décembre