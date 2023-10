Un gardien de sécurité nouvellement embauché dans une pizzeria désaffectée doit empêcher sa petite sœur d’être enlevée par de dangereux animatroniques.

Manon Dumais La Presse

Hanté par la disparition de son jeune frère Garrett (Lucas Grant) plusieurs années auparavant, Mike (Josh Hutcherson) doit prouver à sa tante Jane (Mary Stuart Masterson) qu’il est apte à s’occuper de sa petite sœur Abby (Piper Rubio). Grâce à un homme qui semble bienveillant (Matthew Lillard), Mike décroche un poste de gardien de nuit à la pizzeria Freddy Fazbear.

Après une première nuit mouvementée, Mike rencontre Vanessa (Elizabeth Lail), une policière qui en sait beaucoup sur ces lieux peu rassurants. Désaffectée depuis la disparition d’enfants dont les corps n’ont jamais été retrouvés, la pizzeria était très populaire dans les années 1980, notamment pour son groupe d’animatroniques : l’ours Freddy, le lapin Bonnie, le poussin Chica et son cupcake, ainsi que le renard pirate Foxy. Or, ces toutous géants, guidés par un mystérieux grand lapin jaune vu sur des dessins d’enfants, veulent la peau d’Abby.

Adaptation d’une populaire série de jeux vidéo créée en 2014 par Scott Cawthon, Five Nights at Freddy’s, d’Emma Tammi (le western d’horreur Terre maudite), risque d’en décevoir plus d’un. Même en ayant très, très peu d’attentes. Certes, ce drame d’horreur aux airs de fête foraine macabre partage avec la célèbre série Stranger Things le charme vintage des années 1980 et rappelle par instants la franchise A Nightmare on Elm Street, de Wes Craven, mais là s’arrête la comparaison.

À l’instar du glauque Silent Hill, de Christophe Gans, autre adaptation d’un jeu vidéo de type survival horror, on a bien pris soin de reproduire les sombres décors délabrés et l’atmosphère suffocante des jeux et de ses dérivés. Plutôt que des créatures en CGI, on a fait appel aux marionnettistes de la Jim Henson Company pour animer les monstrueux robots. Hélas, c’est trop peu pour tenir le spectateur captif.

Porté par des acteurs qui défendent sans conviction leur partition, Five Nights at Freddy’s se révèle très tôt d’un ennui mortel tant le rythme est laborieux et le récit aussi simpliste que prévisible. Bien qu’on y multiplie les effets de choc, peu sursauteront sur leur siège. Ceux carburant à l’hémoglobine n’en auront pas pour leur argent. Alors que la trop brève présence de Matthew Lillard, vedette du premier volet de Scream, de Wes Craven, promettait d’offrir une pinte de bon sang, force est de constater que même l’humour manque cruellement dans ce navet à dormir debout.