Patrick est un jeune monarque qui rêve de migrer au Mexique avec ses semblables. Incapable de voler en raison de la taille d’une de ses ailes, il est écarté du voyage, tout comme son copain Martin, une chenille. Avec l’aide de leur amie Geneviève, le duo réussira à se joindre à l’aventure, qui n’est toutefois pas sans dangers.

En 1998, deux films d’animation donnant vie à des fourmis ont fait leur apparition au cinéma : A Bug’s Life, de Disney, et Antz, de DreamWorks. Enfant à l’époque, on se souvient que ces histoires d’insectes avaient déclenché un grand intérêt pour ces êtres infiniment petits, mais si impressionnants. La légende du papillon pourrait avoir le même effet sur une nouvelle génération.

En suivant l’histoire de Patrick (Antoine Desrochers), le monarque avec une petite aile, et de ses amis Martin (Sophie Cadieux), la chenille incapable de grandir, et Geneviève (Catherine Brunet), le papillon qui craint les hauteurs, on découvre une foule d’informations sur cette espèce d’ici et sur sa fascinante migration jusqu’au Mexique. Le long métrage réalisé par Sophie Roy ouvre également les yeux sur les enjeux environnementaux liés à cet insecte, comme la perte de son habitat, sans toutefois emprunter un ton trop didactique ou moralisateur.

En fait, même si on ressort du visionnement avec quelques nouvelles connaissances, La légende du papillon est d’abord et avant tout un film d’aventures ponctué de moments rigolos, gracieuseté des personnages de Martin, la chenille sans filtre un brin naïve et maladroite, et de Tar (Rodley Pitt), l’un des oiseaux menaçant la nuée de monarques, à qui reviennent les répliques les plus drôles.

On trouve également dans La légende du papillon des instants très touchants, alors que les trois protagonistes font preuve de courage, surmontent leurs peurs et se surpassent pour atteindre le Mexique. Lorsque, par exemple, Geneviève exprime sa fierté d’avoir affronté sa phobie des hauteurs, on ne peut faire autrement que de sourire avec elle.

Écrit par Heidi Foss et Lienne Sawatsky, le scénario réserve toutefois peu de surprises. En écoutant la bande-annonce ou en lisant la description (trop !) détaillée du synopsis sur les sites des cinémas, on peut facilement s’imaginer tout le fil de l’histoire sans se tromper, malheureusement.

Ce qui constitue toutefois une agréable surprise, c’est la trame sonore du film, qui comprend des pièces originales chantées par des artistes d’ici. Cœur de pirate, Patrice Michaud, Claudia Bouvette et La Zarra offrent tous des morceaux pop accrocheurs, parfaits pour accompagner un long voyage migratoire.