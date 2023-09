Devant un fils adolescent qui multiplie les mauvais coups, une mère de famille monoparentale trouve son salut et celui de sa famille dans la musique.

Rien ne va plus entre Flora (Eve Hewson), mère de famille monoparentale vivant à Dublin, en Irlande, et son fils Max (Orén Kinlan) : celui-ci est à un mauvais pas de se faire envoyer dans un centre de détention pour adolescents. Plein de compassion, un agent de police conjure Flora de trouver à Max un passe-temps qui lui éviterait de se remettre dans le trouble.

L’adolescent s’en fiche et son père Ian (Jack Reynor) n’est pas d’une grande aide. Flora tente néanmoins le coup en récupérant une guitare pour l’offrir à son fils, qui n’en voudra pas. Elle décide donc de s’y mettre et s’inscrit à des cours en ligne offerts par un Américain (Jeff, joué par Joseph Gordon-Levitt) qu’elle trouve visiblement mignon.

PHOTO FOURNIE PAR FILMNATION ENTERTAINMENT Eve Hewson (Flora) et Joseph Gordon-Levitt (Jeff) dans Flora and Son

Le décalage entre les deux saute aux yeux : c’est un sensible visiblement blessé par la vie et elle manque de fini... Mais ça clique entre eux. Flora découvre en parallèle que son fils est un compositeur habile avec les machines et un parolier pas piqué des vers. Son truc à lui, toutefois, c’est le rap. Peu à peu, à travers la musique, tous ces gens (même le papa de Max) trouvent un langage commun et retissent des liens qui s’étaient effilochés.

Il y a quelque chose de très romantique dans Flora and Son. Autant dans le combat de la mère, campée de manière convaincante par Eve Hewson (la fille du chanteur Bono, de U2), que dans la relation de celle-ci avec son professeur de guitare vivant à l’autre bout du monde. De romantique aussi dans ce choix de faire de la musique le liant entre ces gens.

Ce parti pris fleur bleue soulève ce nouveau film du réalisateur et scénariste John Carney bien plus qu’il ne le torpille. En l’assumant et en osant quelques scènes qui sortent du réalisme dans lequel l’essentiel du film est campé, il lui donne du souffle. La musique est ici autant un chemin vers l’autre qu’une manière d’échapper à une vie déprimante dans un quartier populaire de Dublin.

John Carney esquisse habilement cette vie pas facile et ses acteurs font tous preuve d’assez de retenue pour ne pas sembler caricaturaux, même quand leur partition est mince. Eve Hewson domine la distribution avec beaucoup de naturel, ajoutant des couches de complexité à un personnage qui, au premier abord, peut sembler brut et sans profondeur.

Sur Apple TV+